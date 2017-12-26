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26 декабря 00:10

Виталий Мутко покинул должность главы РФС. Но только на 6 месяцев

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко временно прекратит исполнять обязанности президента Российского футбольного союза (РФС). Вместо Виталия Мутко руководить организацией будет гендиректор РФС Александр Алаев

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко временно прекратит исполнять обязанности президента Российского футбольного союза (РФС). Вместо Виталия Мутко руководить организацией будет гендиректор РФС Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что в связи с допинговым скандалом Виталий Мутко покинет должность Главы РФС, а его место займет руководитель оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин.

Теперь стало известно, что г-н Мутко не будет руководить футбольным союзом всего 6 месяцев. Таким образом, к началу чемпионата мира по футболу 2018 года чиновник снова вступит в должность главы РФС.

Напомним, в начале декабря Россия была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в связи с нарушением антидопинговых правил. Виталию Мутко пожизненно запретили посещать Олимпиады в любом качестве, а российским спортсменам дали шанс принять участие в Играх, но только под флагом олимпийского движения.

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