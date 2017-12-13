Спасибо Путину за Олимпиаду!
Наши спортсмены поедут на Олимпиаду. И выиграют там медали. И станут чемпионами. И российские телеканалы нам все это покажут. И российский флаг в честь наших чемпионов поднимут, и гимн прозвучит – в Шереметьево, куда они с триумфом приедут, либо в их родных городах. И те, кто вчера называли их предателями и вспоминали Знамя Победы над Рейхстагом, завтра назовут этих «коллаборационистов» героями. Всё будет! И пора уже сказать спасибо тем, благодаря кому все это стало возможным. Скажем спасибо президенту США Джимми Картеру и советскому Политбюро.
Эти люди своими безумными решениями сделали мировому спорту раз и, надеюсь, навсегда стойкую прививку от бойкотов. Бойкоты 1980 и 1984 годов и сотни сломанных судеб спортсменов показали всем, какой это страшный удар для олимпийского движения. Поблагодарим Томаса Баха. Он вовсе не марионетка Америки, а человек, который на пике карьеры не смог выступить в 1980 году в Москве. Поблагодарим исполком МОК. Это мы называем его решение политическим и предвзятым. Хотя на самом деле теперь уже известно, что ни один из членов исполкома не предлагал дисквалифицировать всю российскую команду целиком, и в мире решение МОК считают невиданным подарком для русских. Наконец, поблагодарим лично Владимира Владимировича Путина, который решил, что участие в Олимпиаде без флага и гимна – это не предательство, а просто спорт.
Я благодарю Путина потому, что нам сообщили: Путин – это и есть Россия. Спасибо ему потому, что он создал в стране такую систему, при которой вообще всё здесь зависит от него и его решений. Все плохое, что происходит в России – из-за Путина, и все хорошее, стало быть, тоже. Без него ни солнце не взойдет, ни лыжники не побегут. На самом же деле возможный бойкот стал бы ошибкой, сравнимой с Крымом. Это было бы реальное возрождение Железного Занавеса и объявление новой Холодной войны. Вот это было бы уже точно не про спорт, а про политику. И большинство с восторгом поддержало бы этот кошмар.
Но Путин, который любит играть на чувствах большинства, на этот раз поступил, как нормальный президент, а не как популист. Но за этот поступок мы поблагодарим и его детского тренера по дзюдо, привившего юному Володе любовь к спорту. Скажем спасибо тем, кто надоумил Путина заиграть в хоккей. Поэтому письмо хоккеистов сборной с просьбой разрешить им сыграть в Пхёнчхане было весомее, чем советы десятков разных советников. Но теперь получается довольно забавно. Бывало иной раз не все радовались победам наших спортсменов: мол, этими победами они прославляют режим. А теперь мы доказываем, что своими победами ребята прославят именно страну, Россию, и прославят даже без гимна и флага. Вот ведь как бывает.
Источник - Эхо Москвы