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07 декабря 14:59

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент»

Вице-премьер правительства по вопросам спорта Виталий Мутко, которому МОК пожизненно запретил посещать Олимпиады, в ответ на призывы уйти в отставку заверил, что готов покинуть занимаемый пост «в любой момент»

Фото: Sputnik.ru

Вице-премьер правительства по вопросам спорта Виталий Мутко, которому МОК пожизненно запретил посещать Олимпиады, в ответ на призывы уйти в отставку заверил, что готов покинуть занимаемый пост «в любой момент». Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС. 

Еще год назад Виталий Мутко в интервью журналисту Юрию Дудю пообещал уйти в отставку, если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхеньчхане. 5 декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и отстранил сборную от участия в зимних Играх-2018. Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде только под нейтральным флагом.

После оглашения вердикта ряд депутатов Госдумы призвали Виталия Мутко уйти в отставку, а коммунист Валерий Рашкин подал на вице-премьера в суд за унижение чести и достоинства России.

При этом в беседе с журналистом РБК, на вопрос об отставке Виталий Мутко заявил, что сейчас главное защитить «честь и достоинство спортсменов». 

«Ну о чем вы. Ну вы разворачиваете... Конечно, я с этой командой. И сейчас главная задача - защитить честь и достоинство этих ребят. И я это буду делать», - заявил чиновник. Судя по этим словам, г-н Мутко в отставку из-за отстранения России от Олимпиады в связи с антидопинговыми нарушениями не собирается. 

По версии Международного олимпийского комитета, Виталий Мутко, который в 2014 году занимал должность министра спорта, лично несет ответственность за махинации с допингом на Олимпийских играх в Сочи. Исполком МОК принял решение пожизненно отстранить г-на Мутко от посещения Олимпиад в любом качестве. Аналогичный запрет действует и в отношении его бывшего заместителя Юрия Нагорных. 

В Кремле призывы отправить Виталия Мутко в отставку пока не комментируют. Напомним, что на фоне скандала с отстранением от Олимпиады-2016 российских легкоатлетов и тяжелоатлетов Виталий Мутко был повышен с министра спорта до вице-премьера. 

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