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07 декабря 00:03

Владимир Путин разрешил спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Президент Владимир Путин дал добро на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане под нейтральным флагом. Глава государства заявил, что никакой блокады Игр-2018 не будет и российские спортсмены должны достойно выступить

Фото: wehavemoved.info

Президент Владимир Путин дал добро на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане под нейтральным флагом. Глава государства заявил, что никакой блокады Игр-2018 не будет и российские спортсмены должны достойно выступить в своих дисциплинах. В Госдуме и Совете Федерации, напротив, призывали спортсменов отказаться от Игр, поскольку выступать под нейтральным флагом для них будет унизительно.

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что спортсмены всю свою карьеру готовятся к Олимпиадам и для них это очень важно. «Поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию», - заявил Владимир Путин.

Комментируя санкции Международного олимпийского комитета, президент признал, что Россия сама дала повод для такого решения. Однако вина российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил так и не была доказана, а МОК все равно решил применить принцип коллективной ответственности.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поддержал позицию президента и заявил, что россиянам следует ехать на Игры в Южную Корею в нейтральном статусе и представить страну.

С Дворковичем согласен и.о. генсекретаря «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что спортсмены не должны страдать от политических решений.

Примечательно, что до того, как свою позицию по поводу участия или неучастия атлетов под нейтральным флагом озвучил Владимира Путин, чиновники чаще призывали спортсменов отказаться от поездки в Пхеньчхан. В частности, с таким заявлением выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и сенатор Франц Клинцевич. Оба они заявили, что спортсменам из «великой державы» унизительно выступать под нейтральным флагом.

Сами спортсмены в большинстве своем не смогли ответить на вопрос о своем участии в зимней Олимпиаде. По словам атлетов, такие решения они не могут принимать самостоятельно без учета мнения спортивных федераций. В самих федерация, судя по всему, ждут «команды» от чиновников.

Напомним, 5 декабря исполком МОК признал российские власти виновными в поддержке допинговой программы в стране и дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Вице-премьеру Виталию Мутко пожизненно запретили посещать олимпийские игры в любом качестве. Что касается российских спортсменов, то им разрешили участвовать в Играх-2018, но под нейтральным флагом. Кроме того, комиссия МОК будет решать, кого допустить на соревнования.

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