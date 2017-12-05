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05 декабря 22:00

Россиянам разрешили участвовать в Олимпиаде-2018, но под нейтральным флагом

Российские спортсмены смогут принять участие в зимних олимпийских играх в Пхеньчхане, но только под нейтральным флагом. Такое решение 5 декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания в Лозанне

Российские спортсмены смогут принять участие в зимних олимпийских играх в Пхеньчхане, но только под нейтральным флагом. Такое решение 5 декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания в Лозанне. МОК также пожизненно отстранил от посещения Олимпиад вице-премьера России по вопросам спорта Виталия Мутко.

В пресс-релизе МОК сообщается, что выводы доклада комиссии Сэмуэля Шмида с фактической и правовой точки зрения подтверждают «системной манипулирование системой борьбы с допингом» в России.

МОК признал существование в России государственной поддержки допинга и принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). Одновременно с этим комитет решил не наказывать российских спортсменов и разрешил им принять участие в Олимпиаде 2018 года. Однако выступать им придется под нейтральным флагом. Кроме того, специальная комиссия МОК определит «чистых» спортсменов, которые смогут выступить на Играх в Южной Корее.

Еще одно решение МОК касается российских спортивных функционеров. Членство в МОК президента Олимпийского комитета России Александра Жукова приостановлено, а  вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.

Напомним, ранее западные СМИ предполагали, что МОК вынесет решение о «половинном запрете», в рамках которого участие в Олимпиаде запретят России, но не российским спортсменам. Также сообщалось, что президент МОК Томас Бах заказал фирме Nike нейтральную спортивную форму для российских олимпийцев.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев после оглашения вердикта МОК заявил, что Россия должна отказаться от участия в Олимпиаде. «Я считаю, что подобное решение - это унижение для нашей страны, и необходимо принять очень серьезное, взвешенное решение, и, на мой взгляд, самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх», - заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, напротив, считает, что в сложившейся ситуации выступление под нейтральным - лучший из возможных вариантов. «И пусть хоть кто-нибудь попробует сказать про отсутствие патриотизма у спортсменов, которые поедут на Олимпиаду», - отметил Гудков.

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