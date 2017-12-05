МОК заказал фирме Nike нейтральную форму для российских олимпийцев
Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе заседания 5 декабря может разрешить российским спортсменам участвовать в зимних олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом
Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе заседания 5 декабря может разрешить российским спортсменам участвовать в зимних олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом. Об этом сообщает французская газета El Pais, статью которой приводит InoPressa.
Издание сообщает, что МОК заказал фирме Nike нейтральную спортивную экипировку для российских атлетов. Это может означать, что МОК все же допустит Россию до Игр в Пхенчхане, однако выступать они должны будут под нейтральным флагом.
«Накануне стало известно, что МОК уже заказал фирме Nike - поставщику спортивной формы для России - разработку нейтральной формы для российских спортсменов: об этом сообщает сайт insidethegames.biz, где обычно появляется достоверная информация», - пишет журналист El Pais Карлос Аррибас.
По данным французской газеты, глава МОК Томас Бах якобы договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о так называемом «половинном запрете», в рамках которого участие в Олимпиаде запретят участвовать России, но не россиянам.
В свою очередь Владимир Путин пообещал, что Россия не будет бойкотировать Олимпийские игра-2018, хотя еще недавно такие угрозы звучали из уст некоторых российских политиков.