«Спортивный» вице-премьер Виталий Мутко заявил о бессмысленности своей отставки
Вице-премьер России Виталий Мутко, который курирует в правительство спорт, отказался уходить в отставку на фоне продолжающегося допинг-скандала с российскими атлетами. Чиновник заявил, что его отставка не имеет смысла
Вице-премьер России Виталий Мутко, который курирует в правительство спорт, отказался уходить в отставку на фоне продолжающегося допинг-скандала с российскими атлетами. Чиновник заявил, что его отставка не имеет смысла.
Журналисты «Новой газеты» поинтересовались у Виталия Мутко, уйдет ли он в отставку в связи с новыми дисквалификациями российских спортсменов и лишением их медалей Олимпиады-2014. На это спортивный функционер заявил, что его отставка «добавила бы уверенности обвинителям». При этом чиновник заверил, что «не держится за кресло».
Мутко также спросили, стоило ли признать вину после обвинений, связанных с допингом. «В чем? Что мы провели Олимпийские игры на высоком уровне? Что каждая наша медаль кровью и потом заработана? Предать этих ребят?», - возмутился вице-премьера.
Мутко назвал «абсолютной ложью» обвинения в существовании в России допинговой системы, которую поддерживают власти страны. «В современном мире такое не-воз-мож-но. А если это возможно, то надо потребовать от ВАДА другого уровня качества допинг-контроля - чтобы никто не мухлевал, не вскрывал банки», - добавил г-н Мутко.
Напомним, Международный олимпийский комитет лишил Россию 11 медалей, завоеванных на Играх в Сочи. В итоге Россия потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете.