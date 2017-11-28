«Зенит» оставили желать лучшего
«Спартак» обыграл петербуржцев в день рождения их главного тренера
В понедельник завершился 18-й тур чемпионата России. «Локомотив», вырвав победу в Хабаровске у местного СКА в самой концовке — 2:1, набрал 39 очков и сохранил единоличное лидерство в премьер-лиге. Его ближайший преследователь «Зенит» встречался в Москве со «Спартаком» и потерпел поражение со счетом 1:3. Этот результат обострил ситуацию в борьбе за медали, ведь петербуржцы не только отстали от «Локомотива», но и очень близко подпустили к себе ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».
Матч «Спартак»—«Зенит» на «Открытие Арене», безусловно, был гвоздем четырехдневной программы 18-го тура и одновременно одним из самых важных событий всего сезона, так как его результат прямым образом влиял на распределение мест в верхней части таблицы. Перед очной встречей москвичей и петербуржцев разделяли пять очков, и при удачном стечении обстоятельств для хозяев поля расстояние между ними сокращалось практически до минимума. К тому же ЦСКА после воскресной победы над казанским «Рубином» вплотную приблизился к команде Роберто Манчини. Кроме того, гости уже знали, что «Локомотив» победил в Хабаровске и соответственно увеличил свой отрыв до шести баллов. В общем, очки в противостоянии «Спартака» и «Зенита» разыгрывались золотые.
Впрочем, выезд железнодорожников на Дальний Восток лишний раз показал, что даже последний на данный момент клуб премьер-лиги способен внести коррективы в ход чемпионской гонки. Не зря они опасались визита в гости к СКА. Причем не только погода не благоприятствовала «Локомотиву» — играть пришлось при температуре воздуха около минус 12 градусов. Довольно драматичным получился и характер матча. Красно-зеленые быстро открыли счет — подсуетился Джефферсон Фарфан, хотя его гол квалифицировали как автогол защитника СКА Александра Черевко. Но спустя всего две минуты подопечные Юрия Семина пропустили в ответ, а потом долго и упорно пытались дожать аутсайдера. В результате уже в компенсированное время палочка-выручалочка «Локомотива» Фарфан заработал пенальти, затем сам же его не реализовал и все-таки смог послать мяч в ворота со второго добивания, когда тот отскочил к нему от перекладины после удара одноклубника Александра Коломейцева.
Кстати, уже подсчитано, что перуанец в ноябре налетал 60,280 тыс. км, проведя в самолетах 70 с лишним часов, ведь в этом месяце он отлучался в расположение национальной сборной и участвовал в стыковых матчах отборочного цикла чемпионата мира-2018 против Новой Зеландии. Так что футболист в достаточно сжатые сроки совершил вояж по маршруту Москва—Лима—Окленд—Веллингтон—Окленд—Лима—Москва—Хабаровск—Москва.
Любопытные детали сопутствовали и центральному сражению тура. Например, 27 ноября наставнику «Зенита» исполнилось 53 года, поэтому весьма актуален был традиционный вопрос: что подарит команда на день рождения своему тренеру — победу или галстук? Правда, это в определенной степени зависело и от самого Роберто Манчини — в частности, от выбора стартового состава. В итоге если в нем что-то и удивило, то лишь отсутствие полузащитника Эмилиано Ригони, лучшего бомбардира клуба на групповом этапе Лиги Европы. К слову, итальянский специалист на этот раз выпустил на поле пять легионеров, а не шесть, положенных по регламенту.
У «Спартака» вернулись в основу защитник Андрей Ещенко и хавбек Александр Самедов. Зато не попал в заявку один из столпов обороны Сердар Ташчи, которого заменил Сальваторе Боккетти. Интересно, что линия защиты красно-белых приобрела точно такой же вид, какой имела в матче первого круга против «Зенита», а он закончился для них очень печально — 1:5. Между тем спартаковский рулевой Массимо Каррера утверждал перед ответной встречей: «У меня нет никакой жажды реванша. Мы не собираемся мстить, главное — победить. У нас сильные игроки, у “Зенита” тоже. Думаю, в этом плане мы равны. Поле покажет, кто сильнее именно сейчас».
В принципе по сравнению с началом августа, когда «Зенит» раскатал москвичей, они действительно заметно прибавили, и нынешнее противостояние двух столиц обещало интригу. «Спартак» сразу обозначил боевой настрой, активно шел в прессинг и жесткие стыки, но вместе с тем и бойко комбинировал. Гости под этим напором откатились назад и защищались едва ли не всей командой. Тем не менее на 15-й минуте они допустили грубую ошибку, оставив наедине с вратарем Юрием Лодыгиным Луиса Адриану. Однако бразилец замешкался и не смог нанести удар, а после того как несколько мгновений спустя вроде бы исправился и отправил мяч в сетку, уже находился в положении «вне игры». И все-таки хозяева материализовали свое преимущество — на 19-й минуте Александр Самедов эффектно отметил возвращение на поле и головой замкнул фланговую подачу Дмитрия Комбарова.
«Зениту» явно не понравилось такое течение матча, и в середине первого тайма Леандро Паредес попытался спровоцировать того же Самедова на красную карточку. Как следствие, их стычка чуть не переросла в массовую потасовку. Арбитр встречи Виталий Мешков решил ограничиться двумя «горчичниками» в адрес инициаторов инцидента. А вскоре Самедов вновь оказался в центре событий и поучаствовал в изящной голевой комбинации, которую завершил Луис Адриану. Это уже совсем не понравилось Манчини, и на 35-й минуте он бросил в бой Ригони вместо Матиаса Краневиттера, фактически признавшись в том, что не угадал с составом. Но тут же «Зенит» сократил разницу в счете — Доменико Кришито забил рикошетом от ноги Самедова. Более того, перед самым перерывом Александр Кокорин каким-то чудом не поразил пустые ворота.
Гости лучше выглядели и в дебюте второго тайма. Они стали грузить мяч в штрафную Александра Селихова, и в одном из эпизодов голкипер «Спартака» дрогнул, но партнеры успели подчистить его промах. При этом он блестяще парировал дальний удар Паредеса, а потом не позволил отличиться и Кокорину. Хозяева, которые еще когда повели 2:0, сели в оборону, на 59-й минуте убежали в контратаку, и уже Лодыгину пришлось демонстрировать мастерство. Прекрасную возможность сделать дубль упустил Луис Адриану, вышедший один на один с вратарем. Был момент у Зе Луиша, но и «Зенит» наседал на спартаковские ворота, особенно остро у гостей действовал Кокорин, так что и Селихов по-прежнему не скучал.
Вообще, команды устроили настоящее торжество открытого футбола. Ну и страсти, конечно, били через край. Не обошлось и без удаления — на 85-й минуте Мешков предъявил вторую желтую карточку Фернанду, который резко атаковал Себастьяна Дриусси. С другой стороны, судья проигнорировал очень грубый фол Ригони против Комбарова, после чего спартаковца увезли с поля. Всего красно-белые получили восемь карточек, а их противник — лишь две. Как бы то ни было, хозяева выстояли в меньшинстве и даже организовали третий гол на восьмой компенсированной минуте матча, притом что официально Виталий Мешков добавил только четыре.