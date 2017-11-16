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16 ноября 14:59

В ОКР предложили расстрелять информатора WADA Григория Родченкова

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев выступил с предложением «расстрелять» информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Российским чиновникам не нравится, что он говорит неправду о спортсменах

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев выступил с предложением «расстрелять» информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Столь радикальное предложение г-н Тягачев объяснил тем, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории говорит неправду о российских спортсменах.

«Мы честны в этих отношениях (допинга). Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», - заявил почетный президент ОКР в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Леонид Тягачев добавил, что если Россию незаслуженно обижают, «то ей такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно».

16 ноября WADA отказалось в очередной раз восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, поскольку Россия не выполнила два требования. То есть публично не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, находящихся в московской антидопинговой лаборатории.

Григорий Родченков ранее рассказал о массовых нарушениях антидопинговых правил российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Также он заявил, что обнародует новые данные о допинге в России, если сборную страны не отстранят от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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