Спекулянтам билетами на ЧМ-2018 пригрозили миллионными штрафами
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил внести на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий административную ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи ЧМ-2018
Российские власти ужесточат наказание за спекуляцию билетами на чемпионат мира по футболу, который стартует в июне 2018 года. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил внести на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий административную ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи ЧМ-2018.
Правительство предлагает установить административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира, без заключения соответствующего договора с ФИФА или изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов на матчи чемпионата мира.
В качестве санкции за указанные нарушения предлагается штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей.
Для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица предусматривается штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей. юридическим лицам грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Одновременно законопроект устанавливает ответственность за реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение таких входных билетов. Гражданам грозит за данное нарушение штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 1,5 млн рублей.
Данный законопроект подготовлен в рамках исполнения обязательств перед ФИФА в части запрета на незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира.