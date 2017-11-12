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12 ноября 14:09

Зрители матча Россия – Аргентина раскритиковали организаторов за создание давки

Российские футбольные болельщики обрушились с критикой на организаторов товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который состоялся на отремонтированном стадионе «Лужники». Зрители, среди которых было много детей, около двух часов не могли покинуть стадион

Фото: Instagram/Дмитрий Губерниев

Российские футбольные болельщики обрушились с критикой на организаторов товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который состоялся на отремонтированном стадионе «Лужники». Из-за усиленных мер безопасности зрители, среди которых было много детей, около двух часов не могли покинуть стадион. Известный комментатор Дмитрий Губерниев  назвал ситуацию на стадионе «позорищем».

Работа стюардов и службы безопасности стадиона привела к возникновению давки.  Сначала организаторы решили пустить толпу из 80 тысяч человек по узкому коридору между кордонами полиции до ближайшей станции метро «Спортивная». В итоге зрители более часа провели на холодной погоде, а когда добрались до метро, что выяснилось, что «станция переполнена».

Болельщикам было предложено двигаться в сторону станции «Фрунзенская», а там сотрудники метрополитена и полиции сказали людям идти на «Парк культуры», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на болельщиков.

Тем временем организаторы перекрыли выходы с трибун примерно на 40 минут, пока рассасывалась толпа на улице.

Болельщики в социальных сетях также пожаловались на «неадекватное» поведение полицейских, дежуривших около «Лужников». По словам очевидцев, один из посетителей матча решил перебежать через оцепленное пространство с одной стороны потока в другую и перелез через ограждение. На молодого человека набросились трое омоновца и заломали ему руки.

По неофициальным данным, почти часовое ожидание болельщиков на трибунах после игры связано с мерами безопасности, обеспеченными для премьера правительства РФ Дмитрия Медведева, который присутствовал на товарищеском матче.

«Простых» зрителей не стали выпускать с трибун, чтобы не мешать высокопоставленному чиновнику покинуть стадион.

«80-тысячный Сан-Сиро на дерби «Милан» - «Интер» заполняется и пустеет за пять минут. 80-тысячные «Лужники» заполняются и пустеют больше часа», - написал в Twitter комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.

«Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! Жуткий холод! Дети плачут! Мамы и папы согревают детей своей одеждой! Нигде в мире такого нет!», - написал в Instagram комментатор Дмитрий Губерниев.

«Не знаю, пойдут ли эти люди на футбол в следующий раз. Главная дичь случилась уже на улице: я уходил через полтора часа (!) после матча, но до МЦК и метро пришлось толкаться около 40 минут. Даже через полтора часа люди не могли спокойно уехать домой! Из-за коридоров из ментов, лошадей и автозаков – всех лучших русских традиций», - написал журналист Глеб Чернявский в Telegram-канале «Футбольные тексты».

В связи с массовой критикой в социальных сетях в адрес организаторов товарищеского матча вице-премьер России Виталий Мутко принес извинения болельщикам. Чиновник пообещал изучить отзывы болельщиков. «Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Да, в этот раз пока организацией занимались сами «Лужники», но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», - заяви «Коммерсанту» Виталий Мутко.

Между тем, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что первый матч прошел неплохо, а все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями «сработали более-менее хорошо». 

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