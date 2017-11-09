МОК отобрал у российской сборной еще две медали олимпийских игр в Сочи
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты еще четырех российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи. Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с агентством «Р-Спорт» подтвердила, что результаты указанных спортсменов на Играх в Сочи аннулированы. Спортсмены получили пожизненную дисквалификацию.
Федерация лыжных гонок России намерена подать апелляцию в Cпортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК.
Максим Вылегжанин в Сочи завоевал три серебряные медали: в гонке на 50 километров, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 километров.
Петухов, Шаповалова и Иванова медалей на Олимпиаде в Сочи не завоевали.
Напомним, ранее МОК аннулировал результаты на Играх-2014 российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Оба спортсмена пожизненно дисквалифицированы. Легкова МОК лишил серебряной медали в эстафете и золотой в гонке на 50 км.