МОК лишил лыжника Александра Легкова медалей Олимпиады в Сочи
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить российских лыжников медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также отстранить их от участия в соревнованиях пожизненно
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить российских лыжников медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также отстранить их от участия в соревнованиях пожизненно. Под санкции попали лыжники Александр Легков и Евгений Белов.
МОК признал Александра Легкова и Евгения Белова полностью виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи и постановил аннулировать их результаты. Теперь спортсмены должны вернуть завоеванные медали. Напомним, Легков на Играх-2014 завоевал золотую медаль в гонке на 50 км и серебряную медаль в эстафете, а Белов в число призеров не вошел.
Золотая медаль Легкова за гонку на 50 км должна перейти россиянину Максиму Вылегжанину, а его серебряная медаль – россиянину Илье Черноусову.
Руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РБК, что решение о дисквалификации Легкова и Белова было принято по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под руководством Освальда. Российские лыжники также получили пожизненную дисквалификацию.
Федерация лыжных гонок России намерена обжаловать решение о дисквалификации спортсменов.
Остальные результаты, показанные российской сборной на Олимпиаде в Сочи, пока остаются в силе, однако МОК продолжает расследование в отношении российских биатлонистов и бобслеистов.