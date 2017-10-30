Боевики «Исламского государства» пригрозили казнью участникам ЧМ-2018
Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» объявили охоту на футболистов Лионеля Месси и Неймара. Угрозы в адрес топовых футболистов связаны с их участием в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России
Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» объявили охоту на футболистов Лионеля Месси и Неймара. Угрозы в адрес топовых футболистов связаны с их участием в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Террористы разместили в интернете изображение казни звезд национальных сборных Аргентины и Бразилии на фоне флага «Исламского государства». «Вы не будете в безопасности до тех пор, пока мы живем в мусульманских странах», - говорится в подписи к фотографии, которую цитирует испанское издание AS.
Это уже не первая угроза сирийских боевиков в адрес организаторов и участников ЧМ-2018. Ранее «ИГ» опубликовало коллаж, на котором Лионель Месси плакал кровью, а российские города-участники ЧМ-2018 были атакованы террористами.
После первых угроз в адрес игроков президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа и тренер национальной сборной Хорхе Сампаоли встретились с послом России в Аргентине и обсудили безопасность спортсменов во время мирового чемпионата.