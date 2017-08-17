У «Зенита» проблемы с квалификацией
Лидер чемпионата России потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы
В среду в Утрехте состоялся первый матч раунда play-off Лиги Европы, в котором петербургский «Зенит» уступил одноименному клубу — 0:1. Поражение с минимальным счетом оставляет команде Роберто Манчини достаточно высокие шансы на общий успех. Однако и «Утрехт» оказался довольно крепким орешком.
В противостоянии «Утрехт»—«Зенит» явным фаворитом считался российский клуб. «Конечно, это один из самых сильных соперников, которые могли достаться нам по итогам жеребьевки,— рассуждал перед первым матчем капитан “Утрехта” Виллем Янссен.— Шансы на победу есть всегда, но мы будем аутсайдерами. “Зенит” — команда уровня Лиги чемпионов». Даже если сравнивать общую трансферную стоимость клубов, представитель голландского чемпионата стоит почти в четыре раза дешевле (€29,75 млн против €112,70 млн). И, конечно, «Утрехт» не может позволить себе такие покупки, какие недавно сделал «Зенит», потратив только на приобретение четырех аргентинских легионеров около €70 млн. Команда Жака ван Эка (президент) живет скромно, зато в полном соответствии с финансовым fair play. Например, ее текущий трансферный баланс составляет плюс €9,90 млн, тогда как у команды Сергея Фурсенко аналогичный показатель — минус €54,40 млн.
Впрочем, со спортивной точки зрения «Утрехт» все-таки представлял опасность для «Зенита». «Соперник играет в типичном голландском стиле, в открытый футбол, много атакует, а с такими командами всегда непросто, так что нам будет тяжело»,— отметил наставник петербуржцев Роберто Манчини. Действительно, «Утрехт» определенно сильнее предыдущего соперника «Зенита» по квалификации Лиги Европы — израильского «Бней-Иегуды», которого сине-бело-голубые одолели не без проблем. Достаточно сказать, что по итогам прошлого чемпионата Голландии он оказался ниже только «большой тройки» — «Фейенорда», «Аякса» и ПСВ, да и в нынешнем первенстве стартовал с крупной победы на выезде над «АДО Ден Хааг» (3:0).
Правда, в той встрече «Утрехт» понес серьезную потерю — травму получил опорный полузащитник Ануар Кали, а потом выяснилось, что из строя выбыл и центральный защитник Виллем Янссен. «Зенит» приехал на первый матч раунда play-off в сильнейшем составе, хотя было очевидно, что Роберто Манчини вновь прибегнет к ротации, так как в воскресенье петербуржцы играли с «Ахматом» в чемпионате России и вообще у них напряженный график. Но итальянский специалист внес незначительные коррективы, видимо, памятуя о неудачном кадровом эксперименте в домашнем матче с «Бней-Иегудой» (0:1). Интересно, что опять остался в резерве нападающий Артем Дзюба, вместо которого сейчас в «Зените» забивает Александр Кокорин: пять голов в премьер-лиге и один — в Лиге Европы.
«Утрехт» довольно агрессивно начал игру и уже в самом дебюте имел две возможности для того, чтобы открыть счет. Сначала гостей откровенно простил нападающий Гирано Керк, а затем на удобную позицию для удара выскочил защитник Шон Клайбер. При этом мячом больше владел «Зенит», хозяева же отвечали контратаками или пытались накрывать противника на его половине поля. Особого пиетета перед фаворитом они не выказывали, действуя по принципу «глаза страшатся, а ноги делают». У петербуржцев выделялся Кокорин, на 14-й минуте он проверил бдительность голкипера Дэвида Йенсена, и это было их единственное попадание в створ ворот в первом тайме. А вот «Утрехт» на 29-й минуте создал два супермомента буквально в одной атаке, оба раза бил автор дубля в матче с «АДО Ден Хааг» Сирил Дессерс, причем во втором случае в упор, однако «Зенит» выручил вратарь Андрей Лунев. Не зря главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил его на ближайший сбор. К слову, «Утрехт» в середине тайма совсем осмелел и стал работать уже первым номером. Гости до перерыва выглядели, мягко говоря, не лучшим образом, но главное — не пропустили.
Разговор с Манчини в раздевалке мало что изменил в характере игры. Петербуржцы опять чаще держали мяч под контролем, а соперник вел себя по-спортивному дерзко и гнул свою линию. Как только хозяевам представлялся шанс, они мчались в атаку и на 76-й минуте добились-таки успеха. Если удар головой Дессерса после подачи с фланга Лунев парировал, то с добиванием не справился. Цель поразил Закария Лабьяд.
И в оставшееся время «Утрехт» продолжал искать счастья у чужих ворот, а не жался к собственным, чтобы удержать минимальное преимущество. В концовке Манчини заменил активного Кокорина на Дзюбу, но гости не смогли организовать даже подобие навала. Конечно, 0:1 в гостях — это вполне приемлемый результат, когда в запасе есть ответный домашний матч. Вот только уже во второй встрече подряд в рамках Лиги Европы «Зенит» демонстрирует некачественный футбол. Такое впечатление, что команда пока не готова одинаково эффективно выступать на двух фронтах — внутреннем и международном. И «Утрехт» может этой ситуацией воспользоваться.