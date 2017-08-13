Второй нокаут «Спартака»
Уступая почти весь второй тайм, ЦСКА обыграл чемпиона
Центральный матч шестого тура чемпионата России по футболу — дерби между ЦСКА и «Спартаком» — завершилось поражением красно-белых со счетом 1:2. Открыв счет в начале второго тайма, действующий чемпион на чужом поле не смог удержать преимущество, пропустив в свои ворота два гола в течение одной минуты. Таким образом, менее чем через две недели после разгрома в Санкт-Петербурге в матче с «Зенитом» спартаковцы потерпели еще одну болезненную неудачу.
По сравнению с сыгранными в среду матчами 5-го тура, в котором «Спартак» дома победил «Арсенал», а ЦСКА в гостях одолел «Тосно», главные тренеры обеих команд, как и ожидалось, произвели изменения в своих основных составах. Причем более серьезная ротация (сразу шесть игроков) произошла в ЦСКА, в ворота которого Виктор Гончаренко вернул вроде бы залечившего травму колена Игоря Акинфеева. В свою очередь, Массимо Каррера, вопреки ожиданиям, не стал менять вратаря Юрия Селихова на Артема Реброва. Зато, как обычно, с первых минут на поле оказались капитан «Спартака» Денис Глушаков, бразильский опорный полузащитник Фернанду и левый защитник Дмитрий Комбаров, которому на своем фланге предстояла привычная дуэль с одним из ведущих армейских футболистов Марио Фернандесом.
Поначалу активнее выглядели спартаковцы. Но первый реально острый момент возник именно у их ворот, когда на 11-й минуте на ударную позицию вышел Алан Дзагоев, которого ЦСКА так часто не хватало в прошлом сезоне. Начиная с этого эпизода на некоторое время преимуществом завладели красно-синие, хотя еще примерно через 10 минут «Спартак» вследствие активности на правом флаге атаки сербского защитника Марко Петковича получил право на довольно опасный штрафной. В конце следующего десятиминутного отрезка плотно пробил издалека спартаковский новичок московских дерби хорват Марио Пашалич. А затем красно-белые остались без получившего травму нападающего Зе Луиша, который в двух матчах против ЦСКА, выигранных «Спартаком» в предыдущем чемпионате, был одним из лучших. Концовка тайма прошла во взаимных, но нерезультативных атаках, и нулевая ничья по итогам первой половины выглядела справедливым исходом.
Дебют второго тайма ознаменовался для ЦСКА холодным душем. На 48-й минуте нехитрая атака «Спартака» с участием Квинси Промеса и Лоренсо Мельгарехо, вышедшего вместо Зе Луиша, завершилась ударом Пашалича. Мяч вроде бы полетел в левый угол от Игора Акинфеева, а залетел в правый, попав в ногу Василия Березуцкого. Вскоре Промес и Мельгарехо снова угрожали чужим воротам, а ЦСКА ответил ударом головой Алексея Березуцкого.
После этого «Спартаку» до поры до времени удавалось сдерживать чужие атаки, но действия его — так же, кстати, как и в начале памятного матча с «Зенитом» выглядели излишне академичными. И в конце концов красно-белые поплатились за это. ЦСКА, который, казалось, начал уставать, наоборот, прибавил, в результате чего на 83-й минуте Георгий Щенников замкнул передачу Александра Головина, а на 84-й отменный удар в дальний нижний угол удался Витинью.
Последние минуты были отмечены откровенной грубостью Вернблума, едва не спровоцировавшего драку, но в итоге – 2:1. Для «Спартака», который в первых шести турах не досчитался 10 очков, это поражение в сочетании с потерей Зе Луиша, по предварительной информации выбывшего на месяц, означает еще более серьезные проблемы в борьбе за медали. Что, впрочем, неудивительно, поскольку два ключевых матча первой трети турнира — с «Зенитом» и с ЦСКА — действующий чемпион проиграл.