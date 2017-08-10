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РФПЛ
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10 августа 18:37

Российские клубы округлили расходы

Спустя четыре года они снова потратят на новичков больше €100 млн за одно окно

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Отечественные футбольные клубы близки к тому, чтобы впервые с 2013 года преодолеть отметку €100 млн, потраченных на приобретение игроков в рамках одного трансферного окна. Однако это не означает, будто бы премьер-лига вернулась во времена, когда по расходам на переходы могла соперничать со странами «большой пятерки». Львиная доля всех трансферных инвестиций в это окно пока приходится на долю петербургского «Зенита».

По данным портала Transfermarkt, наиболее авторитетного ресурса, который освещает события на футбольном рынке, расходы отечественных клубов в рамках летнего трансферного окна на вчерашний день составили €94,1 млн. Нет никаких сомнений в том, что до закрытия текущей кампании — 31 августа, учитывая наличие сообщений источников о селекционных планах различных клубов, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) преодолеет отметку €100 млн, потраченных на трансферы. Вряд ли она войдет в число лидеров по инвестициям в игроков (вчера в рейтинге Transfermarkt российский чемпионат по этому показателю занимал 12-е место), но в любом случае речь идет о довольно любопытном с точки зрения статистики событии.

Еще относительно недавно РФПЛ конкурировала в плане трансферных расходов даже со странами «большой пятерки» — Англией, Испанией, Германией, Италией и Францией. А пик ее щедрости пришелся на стык прошлого и нынешнего десятилетий (см. справку). €100-миллионную отметку в этот период она перекрывала четырежды, а летом 2013 года подобралась даже к €300 млн (правда, значительный вклад в рекордное достижение внес переживший радикальное переформатирование «Анжи», сначала купивший группу дорогих игроков, а затем, решив уменьшить бюджет, устроивший их тотальную распродажу).

После этого Россия на трансферном рынке держалась гораздо скромнее. Причины, вызвавшие падение расходов клубов, представлялись абсолютно очевидными: главная заключалась в падении курса рубля и общем ухудшении экономической ситуации в стране, отразившемся и на футболе. В результате за прошедшие четыре года РФПЛ ни разу не приблизилась вплотную к рубежу €100 млн.

Однако считать события лета 2017 года по крайней мере началом тренда по возвращению утраченных позиций все-таки преждевременно. Дело в том, что львиная доля расходов российских клубов — 72% — приходится на долю одного-единственного клуба. Им является финансируемый «Газпромом» петербургский «Зенит». Подписав контракты с четырьмя аргентинцами — Леандро Паредесом, Эмануэлем Мамманой, Себастьяном Дриусси и Матиасом Краневиттером (лишь стоимость Краневиттера, по оценке Transfermarkt, недотягивает до €10 млн), он инвестировал в новичков в общей сложности уже €68 млн. Это — внушающая уважение цифра, даже если сопоставлять ее с цифрами, характеризующими селекционную деятельность заметных европейских клубов. По соответствующим расходам «Зенит» сейчас занимает 11-ю позицию в Европе, а позади него располагаются, например, «Реал», «Барселона» и «Арсенал». И у петербуржцев еще есть шанс превысить собственный рекорд 2012 года, когда летом, купив бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя, они израсходовали в рамках трансферного окна €80 млн.

Между тем ни про кого из остальных представителей РФПЛ нельзя сказать, будто бы он снова удивляет сверхактивностью на рынке. Вторую позицию за «Зенитом» занимает «Краснодар» — €13 млн, а все другие клубы вместе взятые инвестировали в игроков столько же, сколько краснодарцы. Если же суммировать информацию из различных источников, то солидные по цене приобретения они в ближайшее время ожидают разве что от неудачно стартовавшего в очередном первенстве действующего чемпионата страны «Спартака».

Генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков полагает, что всплеск расходов России в рамках этого трансферного окна — «это история амбиций одного клуба, который в предыдущем сезоне не попал в Лигу чемпионов, но хочет опять побеждать и поэтому скорректировал политику в сторону увеличения трат». При этом эксперт полагает: у зенитовских инвестиций — «довольно слабое экономическое обоснование». «Зарубежным игрокам приходится предлагать существенно большие зарплаты, нежели в Европе, чтобы заманить их в не самый привлекательный чемпионат»,— говорит Николай Грамматиков, поясняя, что, даже если в дальнейшем футболистов удастся продать за суммы, немного превышающие суммы покупки, «реальный баланс все равно не будет положительным». Он также уточняет: потенциальный выигрыш от попадания в Лигу чемпионов также нельзя считать адекватной компенсацией вложений в футболистов, так как доходы европейских клубов в главном еврокубке превращаются в значимую составляющую бюджета, сравнимую с доходами на внутреннем рынке, при достижении полуфинальной стадии. Российским же командам она не светила и в период их расцвета в смысле трансферных трат.

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