В подмосковных электричках к ЧМ-2018 появятся барные стойки для болельщиков
В подмосковных электричках в скором будущем могут появиться барные стойки. Такое новшество будет введено ради болельщиков, которые приедут на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года
В подмосковных электричках в скором будущем могут появиться барные стойки. Такое новшество будет введено ради болельщиков, которые приедут на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) рассматривает вариант установки в вагонах пригородных поездов барных стоек.
«Это то, что любят болельщики. Но пока это в стадии рассмотрения», - заявила чиновница, слова которой приводит ТАСС.
При этом г-жа Косарева отметила, что барные стойки не должны ассоциироваться только с алкоголем, так как в меню войдут чай, квас, кофе и «гастрономические бренды Подмосковья, которые мы с удовольствием представим».
Сами поезда также будут оборудованы комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно. Электрички с барными стойками выйдут на маршруты к чемпионату мира к июню 2018 года.
Ранее сообщалось, что специально для футбольных болельщиков ЧМ-2018 в городах, которые примут матчи, появятся вытрезвители. В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко пообещал болельщикам «человеческие условия» в этих вытрезвителях.