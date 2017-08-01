Игроки «Автомобилиста» перед матчем с «Ак Барсом» остались без формы, клюшек и коньков
Хоккейный клуб «Автомобилист» не смог выставить всех своих игроков на матч Кубка губернатора Нижегородской области против казанского «Ак Барса» из-за пропажи клюшек и коньков
Хоккейный клуб «Автомобилист» не смог выставить всех своих игроков на матч Кубка губернатора Нижегородской области против казанского «Ак Барса». Часть хоккеистов вынужденно проигнорировала матч из-за пропажи клюшек и коньков.
Неизвестные злоумышленники похитили из раздевалки Дворца спорта имени В.С. Коноваленко в Нижнем Новгороде клюшки, коньки, амуницию и спортивное питание хоккеистов «Автомобилиста», сообщает «Спорт-Экспресс».
Из-за кражи на лед в матче с «Ак Барсом» не вышли нападающие Рок Тичар и Алексей Михнов, а также защитник Михал Чайковски. Им не смогли подобрать форму нужного размера.
«У меня, например, ничего не тронули. Видимо, мои вещи не нужны. А так — да, не очень смешно. Первый раз с таким сталкиваюсь», - прокомментировал ситуацию нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов.
Отметим, что победа в этом матче осталась за «Ак Барсом». Казанский клуб выиграл со счетом 4:3.
Хоккейный турнир под названием Кубок губернатора Нижегородской области будет проходить с 1 по 7 августа. В турнире принимают участие «Автомобилист», «Ак Барс», «Спартак», «Торпедо», «Металлург» Нк и «Салават Юлаев».