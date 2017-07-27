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27 июля 13:40

Болельщикам «Зенита» продали билеты на несуществующие места стадиона «Санкт-Петербург»

Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» сообщили о покупке билетов на матч на места, которых на самом деле не существует. Билеты на такие места были куплены фанатами на домашний матч «Зенита» против казанского «Рубина»

Фото: Zenitspb.ucoz.ru

Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» сообщили о покупке билетов на матч на места, которых на самом деле не существует. Билеты на такие места были куплены фанатами на домашний матч «Зенита» против казанского «Рубина».

В клубе в ответ на претензии болельщиков заявили, что  места на стадионе «Зенит-Арена» («Санкт-Петербург»), о которых идет речь, демонтировали из-за Кубка конфедераций. Кресла убрали ради установки дополнительного оборудования. В итоге число мест на стадионе сократилось на 100 штук.

При этом болельщиков о сокращении числа мест на «Зенит-Арене» в известность не поставили. Уже на стадионе им пришлось искать свободные места, сообщает «Фонтанка».

Руководство «Зенита» сообщило, что готово вернуть деньги болельщикам, которые купили билеты на демонтированные места. «Кроме того, дополнительно дарим пригласительный билет на ближайший матч Лиги Европы», - отметил коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин.

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