«Спартак» стартовал на «четыре с минусом»
Лучший клуб страны потерял очки во втором матче подряд
Действующий чемпион страны «Спартак» не смог одержать победу и во втором туре Российской футбольной премьер-лиги. В воскресенье москвичи сыграли вничью — 0:0 — с «Уфой». Таким образом, они набрали пока всего два очка и уже на четыре балла отпустили основных конкурентов в борьбе за медали — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
После яркого, но скоротечного праздника по случаю завоевания Суперкубка России «Спартак» окунулся в серые будни национального первенства. В первом же туре красно-белых опустили с небес на землю земляки-динамовцы, отыгравшиеся со счета 0:2 и отнявшие у чемпиона важные два очка. Не менее трудным испытанием для команды Массимо Карреры представлялся и выездной матч с «Уфой». Ведь даже преимущество по личным встречам было на стороне башкирского клуба: три победы, одна ничья, два поражения. Причем он одолел москвичей и в прошлом, золотом сезоне, да еще на их «Открытие Арене» (1:0). Уфимцы, успешно стартовавшие в нынешнем чемпионате и взявшие верх в гостях над «Тосно» из Ленинградской области, обещали снова дать бой «Спартаку». «Для нас это очень важная игра, одна из самых принципиальных»,— подчеркнул полузащитник сборной Молдавии Кэтэлин Карп.
Между тем спартаковцы серьезно видоизменили основной состав по сравнению с матчем против «Динамо». Их главный тренер Каррера произвел аж пять замен. Свое привычное место в центре обороны занял отбывший дисквалификацию Георгий Джикия. Кроме того, в Уфе дебютировал новичок столичного клуба — сербский защитник Марко Петкович. Также с первых минут на поле появились болгарин Ивелин Попов, Артем Тимофеев и Зелимхан Бакаев. Для последнего это тоже был дебют в премьер-лиге. Удивило отсутствие нападающего Луиса Адриану, который мощно начал сезон, забив и «Локомотиву» в Суперкубке, и «Динамо» в чемпионате, но, как выяснилось, бразилец уже устал. По словам Массимо Карреры, сыграть во втором туре ему не позволила мышечная усталость. И проблемы не только у него. Не в лучшем физическом состоянии сейчас находятся, наверное, по объективным причинам спартаковские сборники, особенно Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, которые из-за выступления на Кубке конфедераций остались практически без отпуска. Александр Самедов из-за травмы пока не провел ни одного матча, как и Сердар Ташчи. Не стоит забывать и про потерю Романа Зобнина, выбывшего из строя на длительный срок.
Тем не менее кадровые перестановки несколько взбодрили «Спартак». В частности, довольно уверенно смотрелся в опорной зоне 23-летний Тимофеев. Гости создали более чем достаточно моментов для того, чтобы победить «Уфу». Один Зе Луиш мог раз пять поразить ворота, но либо голкипер Александр Беленов вставал на его пути, либо форварду не хватало точности. Вообще, москвичи нанесли 22 удара, из них 13 пришлись в створ. У соперника аналогичные показатели были куда скромнее (соответственно 8 и 2), однако и хозяева могли рассчитывать на успех в этой встрече. Наилучший шанс для взятия ворот имел нигериец Сильвестр Игбун, которого, как и знаменитого американского киноактера Сильвестра Сталлоне, часто зовут просто Слай (это имя, собственно, и зафиксировано в официальном протоколе). В первом тайме нападающий «Уфы» убежал один на один с Артемом Ребровым, но голкипер «Спартака» действовал безупречно. Любопытно, что после перерыва он все-таки забил — вот только из положения «вне игры». В итоге же, несмотря на обилие подходящих ситуаций, так никому и не удалось открыть счет.
Чемпионы страны уже на старте первенства потеряли четыре очка. Защитник красно-белых Сальваторе Боккетти считает, что ничего страшного не произошло. Да и Массимо Каррера после финального свистка заявил, что его не беспокоит отрыв конкурентов, мол, еще 28 матчей и вся борьба впереди. И все-таки «Локомотив», «Краснодар», а главное, «Зенит» набрали в двух турах максимальное количество очков и в принципе выглядели вполне убедительно. Петербуржцы в субботу победили дома «Рубин» (2:1), который также постепенно прибавляет при Курбане Бердыеве. Казанцы, пожалуй, наиграли на ничью, но у соперника уже на исходе встречи блеснул мастерством аргентинский форвард Себастьян Дриусси. Новобранец «Зенита» обратил на себя внимание еще в первом туре, когда вышел на замену в матче с хабаровским СКА, а сейчас уже попал в основу и сразу сделал дубль. Плюс явно пришлись ко двору еще один аргентинец Леандро Паредес и Далер Кузяев. При этом наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини отметил, что всем его подопечным нужно улучшать игру и что клуб продолжает искать усиление на трансферном рынке. Так что в дальнейшем «Зенит» наверняка прибавит.
«Краснодар» тоже пока побеждает, не используя все свои резервы. Вот и «Тосно» южане обыграли на классе (2:0), без участия ряда травмированных футболистов во главе с лучшим бомбардиром премьер-лиги Федором Смоловым и только что купленного у румынской «Университати» за €3 млн перспективного нападающего Андрея Ивана (не успели заявить). Впрочем, «Краснодар» уже в следующем туре приедет в гости к «Спартаку», а потом красно-белые нанесут визит «Зениту». Вот тогда можно будет провести более точный сравнительный анализ состояния претендентов на медали.