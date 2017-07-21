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Александр Петров
Коммерсантъ
21 июля 23:22

В футбол играют настоящие локомотивы

ЦСКА потерпел поражение из-за собственных ошибок

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В центральном матче второго тура чемпионата России ЦСКА принимал «Локомотив» и уступил со счетом 1:3. Ключевым фактором, обусловившим фиаско армейцев, стала крайне неубедительная игра команды в защите.

ЦСКА за последние пять лет превратился для «Локомотива» в очень неудобного соперника. Собственно, в десяти последних встречах железнодорожники сумели обыграть армейцев только однажды — в первом круге прошлого чемпионата. Впрочем, за ту осечку ЦСКА с «Локомотивом» жестко поквитался в круге втором, отправив в ворота команды Юрия Семина четыре безответных мяча.

Игру, открывавшую второй тур первенства, хозяева поля начали вроде как с явным намерением повторить апрельский сценарий. Армейцы больше владели мячом, быстрее двигались. Но только реальной пользы это не приносило. Игроки «Локомотива», понимая, что играть в открытый футбол с ЦСКА не стоит, весьма дисциплинированно действовали в обороне, практически лишая соперников шансов выйти на ударную позицию. В начале встречи запомнился разве что фланговый прорыв Бибраса Натхо. Но его удар с острого угла уверенно парировал Гильерме. В остальном же опасности, пусть и достаточно условные, для ворот гостей возникали после дальних ударов. Скажем, Витинью несколько раз тестировал Гильерме с дистанции, но безуспешно.

Впрочем, не забывал «Локомотив» и о том, чтобы ходить, пусть хотя бы изредка, вперед. И один из таких походов завершился голом. Мануэл Фернандеш навесил во вратарскую с углового, после чего мяч вполне мог забрать Игорь Акинфеев, сделай он шаг вперед. Его мог перехватить Алексей Березуцкий, мог он достаться Натхо. Но армейская тройка в этом эпизоде сделала все, чтобы все-таки позволить Джефферсону Фарфану головой отправить мяч в ворота.

«Локомотив», получив фору, уже окончательно сел в оборону, явно делая ставку на то, чтобы поймать ЦСКА на ошибке. Но от ошибки пострадали сами железнодорожники. В конце первого тайма Витинью вновь решил проверить бдительность Гильерме дальним ударом. И на этот раз успешно — вратарь «зевнул» не сложный в общем удар, и мяч, проскочив у него под рукой, нырнул в нижний угол ворот.

Во втором тайме ЦСКА попытался быстро развить успех, однако это чуть было не кончилось плачевно. В обороне армейцев стали возникать бреши, и в одну из них резво ворвался Ари. К счастью для ЦСКА, удар бразильца из выгодного положения прошел мимо ворот. На неточность «Локомотива» ЦСКА ответил своим упущенным моментом — Георгий Щенников, замыкавший прострел в исполнении Александра Головина, не попал в пустые ворота.

Ну а потом неприятности у ЦСКА пошли чередой. Сначала замену попросил Алан Дзагоев, снова травмировавшийся на ровном месте. И почти сразу Виктор Васин допустил детскую ошибку. Пытаясь прервать заброс из центра поля, он так неловко ковырнул мяч, что просто подарил его Ари, который снова вывел «Локомотив» вперед.

Вскоре Васин получил прекрасный шанс реабилитироваться. После навеса с углового защитник армейцев в принципе все сделал правильно: ушел от опеки, пробил в противоход Гильерме. Но только уж очень неточно. А не успела армейская защита вернуться назад, как «Локомотив» уже вел со счетом 3:1. У гостей снова прошла комбинация с забросом мяча из центра поля с той разницей, что Ари в этот раз выступил в роли ассистента, выведшего Дмитрия Тарасова, который и установил окончательный счет, на ударную позицию.

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