«Зенит» открыл вакансию профессионального футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей
Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал вакансию профессионального футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Trudvsem.ru
Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал вакансию профессионального футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Trudvsem.ru.
Работодатель в вакансии написал, что в клуб ищет «профессионала по футболу». От него требуется выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач.
Кандидат долженм иметь высшее физкультурное образование, знать английский язык и иметь опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет.
Приезжим соискателям питерский клуб предлагает бесплатное жилье.