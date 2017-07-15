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15 июля 14:11

У «Спартака» опять праздник

Чемпион России выиграл и Суперкубок страны

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Первый трофей в новом футбольном сезоне — Суперкубок России — завоевал московский «Спартак». В пятницу на столичном стадионе «Локомотив» он обыграл хозяев поля со счетом 2:1. Все голы в противостоянии чемпиона страны и обладателя национального Кубка были забиты в дополнительное время.

Как ни странно, в коллекции самого титулованного клуба России, которым по-прежнему является «Спартак», отсутствовал Суперкубок. Так исторически сложилось, что когда красно-белые практически безраздельно властвовали в отечественном футболе, завоевав девять чемпионских титулов, этот трофей еще не разыгрывался. Дебютный матч за Суперкубок состоялся в 2003 году, когда «Спартак» уже утратил былую силу. Правда, три попытки взять данный приз у него все-таки были (в ранге обладателя Кубка страны и серебряного призера национального первенства), но всякий раз — в 2004-м, 2006-м и 2007-м годах — спартаковцы уступали ЦСКА. Так что уже давно пришла пора восполнить пробел в клубной биографии. И главный тренер чемпионов России-2016/17 Массимо Каррера подчеркнул перед встречей с «Локомотивом», что Суперкубок — это престижная награда и что он хочет выиграть его. Соответствующим образом итальянский специалист настраивал и своих подопечных.

Футболисты «Локомотива» дважды поднимали над головой Суперкубок России, но в далекие 2003-й и 2005-й годы. Еще два раза — в 2008-м и 2015-м — «железнодорожники» терпели поражения от «Зенита». Поэтому и у них с мотивацией не было проблем. «Будем биться за титул»,— заявил наставник «Локомотива» Юрий Семин. «Я обожаю такие матчи — когда и давление, и ажиотаж,— сказал полузащитник Игорь Денисов в интервью клубному сайту.— Тем более игра со “Спартаком” — это московское дерби независимо от статуса матча». Кстати, Денисова назначили капитаном команды на тот период, пока восстанавливается после тяжелой травмы хорватский защитник Ведран Чорлука. Такое решение принял Семин.

«Локомотив» имел в суперкубковом противостоянии преимущество своего поля. С другой стороны, на трибунах стадиона в Черкизово собралось больше болельщиков «Спартака». Поэтому соперники находились, наверное, в равных условиях. Позднее начало матча — в 21:30 — также было одинаково неудобным для обеих команд, которые разве что выездные встречи в еврокубках проводили в такое время. Зато игру транслировал в прайм-тайм Первый канал. Правда, существовал риск, что она затянется и закончится за полночь.

Чемпион России выставил на матч, можно сказать, атакующий состав, в котором нашлось место Квинси Промесу, Ивелину Попову, Зе Луишу и Луису Адриано. В рядах обладателя Кубка страны вообще оказалось всего два номинальных защитника, но при этом один ярко выраженный форвард — Ари, который уже забил семь голов в ворота красно-белых. Кстати, у «Спартака» не попал в заявку бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов, получивший повреждение на тренировке.

В первом тайме инициативой владели подопечные Карреры. Они больше контролировали мяч, чаще атаковали и били по воротам, но «железнодорожники» удачно блокировали удары, а те, что проходили, парировал вратарь Маринато Гильерме. Отличиться могли Зе Луиш, Луис Адриано, Промес, Денис Глушаков, опасно подавал со штрафного Лукас Фернандо, но ближе к тому, чтобы открыть счет, пожалуй, был «Локомотив». Еще на 10-й минуте Джефферсон Фарфан угодил в перекладину после розыгрыша стандарта. А еще в одном эпизоде перуанцу помешал замкнуть навес с фланга партнер по команде Ари. Голкипер «Спартака» Артем Ребров в игру вступал редко, но ему пришлось это сделать после неприятного удара в нижний угол Мануэла Фернандеша.

В начале второго тайма Реброва проверил Алексей Миранчук, тем не менее это не значит, что характер матча изменился. Спартаковцы по-прежнему лучше комбинировали и доставляли мяч к чужой штрафной площади, однако допускали много технического брака в завершающей стадии атаки. Да и защитники «Локомотива» действовали надежно. Дважды воротам Гильерме угрожал Попов, а потом бразилец с российским паспортом с трудом среагировал на рикошет после удара Промеса. Действительно, обе команды демонстрировали большое желание начать сезон с победы в Суперкубке и боролись за нее очень жестко. В какой-то момент на поле даже вспыхнула потасовка, которую, впрочем, удалось быстро погасить.

В итоге основное время встречи завершилось вничью 0:0, и стала вполне осязаемой перспектива увидеть серию послематчевых пенальти где-то уже в первом часу ночи. Но на 11-й минуте первого овертайма «Спартак» все же довел до ума очередную комбинацию: вышедший на замену Лоренсо Мельгарехо острым пасом вывел на убойную позицию Луиса Адриано, и бразильский нападающий не промахнулся. А после символического перерыва свой гол забил и самый активный игрок матча Промес. Голландец вновь проявил неординарное индивидуальное мастерство. И хотя до конца дополнительного времени оставались считанные минуты, соперники успели создать еще несколько голевых ситуаций, а остановились на том, что «Локомотив» усилиями Фернандеша сократил разницу в счете до минимума. 2:1 — «Спартак» победил и завоевал-таки свой первый Суперкубок.

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