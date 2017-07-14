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РФПЛ
Александр Ильин
Коммерсантъ
14 июля 13:05

Похождения итальянцев в чемпионате России

Противостояние Массимо Карреры и Роберто Манчини обещает стать одним из главных событий нового сезона

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На этой неделе в России открывается большой футбольный сезон. В пятницу московские «Спартак» и «Локомотив» разыграют первый трофей — Суперкубок, а в субботу стартует уже 26-й по счету чемпионат страны. По традиции последних лет турнир пройдет по системе «осень-весна», а по факту — «лето-весна» и будет разбит на две части. В 2017 году состоятся 20 туров, в 2018-м — остальные 10. С 11 декабря по 3 марта включительно чемпионат встанет на зимнюю паузу, а завершится 13 мая. К числу основных претендентов на медали можно отнести первую четверку клубов по итогам прошлого сезона — «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», а также «Локомотив» и «Рубин», которые тогда заняли восьмое и девятое места соответственно.

Главный вопрос наступающего сезона, пожалуй, формулируется так: сумеет ли «Спартак», наконец-то выигравший чемпионат России после 16-летнего перерыва, удержаться на вершине и повторить свой успех? Ответ на него зависит не только от красно-белых, но и от их конкурентов, особенно тех, которые остались крайне недовольными результатами прошлого первенства и в межсезонье произвели апгрейд. На самые кардинальные перемены отважился «Зенит», который уже второй раз подряд пропустит Лигу чемпионов и не скрывает неудовлетворенности данным обстоятельством. Петербуржцы снова назначили на должность президента клуба Сергея Фурсенко, вернули на пост спортивного директора Константина Сарсанию, а на роль главного тренера позвали именитого итальянца Роберто Манчини. Естественно, изменения коснулись и состава. «Зенит» уже рекрутировал восемь новобранцев и не собирается останавливаться на этом, благо до закрытия летнего трансферного окна (в ночь с 31 августа на 1 сентября) еще есть время. Впрочем, рекордсменом межсезонья по переходам является «Ростов» — его пополнили 15 игроков, включая возвращенных из аренды. Хотя тот же «Зенит» переманил с берегов Дона сразу четырех футболистов и поспособствовал тому, что сейчас там собирают, по сути, новую команду.

Петербургский клуб пока «окучил» внутренний рынок и только приступил к заграничному шопингу. За €23 млн (а по некоторым оценкам, и за все €30 млн) Сергей Фурсенко и его менеджеры приобрели в итальянской «Роме» аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Еще €15 млн (а по другим данным, €21 млн) они заплатили аргентинскому «Ривер Плейт» за нападающего Себастьяна Дриусси. При этом, несмотря на ярко выраженную агрессивность селекционной кампании «Зенита», ее рано называть эффективной. Наверное, лишь Паредес способен однозначно усилить сине-бело-голубых — все-таки человек провел три сезона в итальянской серии А и был на хорошем счету. А, например, Дриусси еще не имеет опыта выступлений в Европе и неизвестно, как адаптируется к новым для себя условиям, тем более в достаточно специфическом чемпионате России. Трудно пока считать явным усилением команды и остальных новоиспеченных зенитовцев, в том числе сборников Александра Ерохина, Дмитрия Полоза и опытнейшего эквадорца Кристиана Нобоа. Это в «Ростове» они пользовались безграничным доверием, а в «Зените», вполне вероятно, у них возникнут трудности даже с попаданием в стартовый состав, так как конкуренция в средней линии и нападении обещает быть острой. К слову, Роберто Манчини дал понять, что в атаке очень рассчитывает на тандем Артем Дзюба—Александр Кокорин. По его мнению, эта связка должна забивать не менее 35 голов за сезон.

С другой стороны, уже сейчас впечатляет глубина зенитовского состава. Так, в контрольном матче с венской «Аустрией», в котором «Зенит» одержал первую победу под руководством Манчини (2:1), итальянец сделал 11 замен без потери качества игры, и у него еще оставались резервы. Даже притом что часть игроков уйдет в другие клубы, у петербуржцев, несомненно, будет самая длинная и опять же качественная скамейка запасных в РФПЛ. И, безусловно, они обязаны ставить перед собой максимальную цель в национальном первенстве — золотые медали.

Начинает чемпионат «Зенит» в Хабаровске, где в воскресенье встретится с дебютантом премьер-лиги СКА. Команде Манчини первой в новом сезоне предстоит совершить многочасовой перелет на Дальний Восток и обратно. Во втором туре она принимает на новой «Санкт-Петербург Арене» еще одного соискателя наград — «Рубин». Любопытным представляется и первое ленинградское дерби «Тосно» (Ленинградская область)—«Зенит», которое состоится в третьем туре на стадионе «Петровский». Бывшая арена петербургского клуба стала домашней для другого дебютанта РФПЛ. А потом в гости к «Зениту» приедет уже «Спартак». Роберто Манчини, конечно, в курсе, кто возглавляет действующего чемпиона России. «Наше противостояние с Массимо Каррерой будет очень интересным»,— отметил пока более авторитетный в футбольном мире итальянец.

«Спартак» после триумфального сезона практически не изменился. Все, кто добывал золото, по-прежнему в команде, только полузащитник Роман Зобнин травмирован и еще не скоро восстановится. Единственное на данный момент приобретение — сербский защитник Марко Петкович из белградской «Црвены Звезды». Молодой, фактурный — вот и все, что можно о нем сказать. Но Каррера убежден, что он красно-белым поможет. «Мы не можем позволить себе промахнуться с трансферами,— заявил главный тренер “Спартака”.— Нам нужно сделать очень точный выбор».

Зато Массимо Каррера основательно укрепил тренерский штаб. В него вошли Аттила Мальфатти, который работал в академии итальянского «Ювентуса», и Джорджо Д`Урбано, сотрудничавший с Каррерой в «Аталанте», где отвечал за физподготовку. Кроме того, были привлечены врач-диетолог, специалист по спортивному питанию Сара Фабрис и повар Вальтер Дри, специализирующийся на спортивном и вегетарианском меню. Не зря же говорят хоккеисты: какое питание, такое и катание. А доктор Фабрис, к слову, считает, что спортсменам полезно выпивать и бокал вина за ужином.

Заметим, что «Спартак» перед сезоном мало играл и много тренировался. Москвичи ограничились всего тремя спаррингами, так что игровую практику они будут получать уже в официальных матчах. Причем календарь у них сложный. В пятницу встреча с «Локомотивом» на Суперкубок России, а во вторник старт в чемпионате страны — и сразу дерби с московским «Динамо» на его поле. Во втором туре красно-белых ждет непростой выезд в Уфу, в третьем — они принимают прямого конкурента в борьбе за медали «Краснодар», в четвертом — битва с «Зенитом» (6 августа), а в шестом — с ЦСКА (12 августа). Добавим, что между этими важнейшими матчами состоится игра с тульским «Арсеналом» (9 августа), то есть спартаковцам в данный период придется функционировать в очень жестком режиме. Да и потом у них не будет возможности перевести дух, потому что в седьмом туре они встречаются с «Локомотивом», в восьмом — со «СКА-Хабаровском» в гостях, а в девятом — с «Рубином». В общем, чемпиона уже на старте основательно проверят на прочность.

Своеобразным теневым фаворитом первенства выглядит ЦСКА. В межсезонье армейцы откровенно затихарились и практически не напоминали о себе, в частности трансферными сделками, но сохранили боевой состав (из основных игроков клуб покинули только Зоран Тошич с Алексеем Ионовым) и сейчас готовятся эффектно выйти из тени. Главное преимущество красно-синих и заключается в стабильности, притертости всех деталей командного механизма. К тому же футболисты, похоже, окончательно привыкли к требованиям и методам Виктора Гончаренко, который возглавил ЦСКА по ходу прошлого чемпионата. В заключительной части того сезона у армейцев разыгрались нападающие Витинью и Федор Чалов, забившие на двоих 13 мячей. Теперь бразилец вполне способен побороться за звание лучшего бомбардира премьер-лиги. Интересно будет понаблюдать после яркого дебюта и за прогрессом 19-летнего россиянина.

Если говорить о других претендентах на медали, то «Краснодар» и «Локомотив» тоже обошлись в межсезонье без резких движений. Руководство московского клуба продлило кредит доверия главному тренеру Юрию Семину и стабилизировало состав. В команде остались Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Ари, Игорь Денисов, Соломон Кверквелия, которые могли уйти. Отныне за железнодорожников выступает и рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России (952 минуты) голкипер Никита Медведев. Пожалуй, «Локомотив» испытывает дефицит исполнителей в линии атаки, поэтому был приглашен из голландского «Витесса» нападающий Аршак Корян. Но основной проблемой красно-зеленых по-прежнему является отсутствие хорватского защитника Ведрана Чорлуки, который получил тяжелую травму в 24-м туре прошлого чемпионата.

У «Краснодара» тоже есть серьезная потеря — недавно выбыл из строя лучший бомбардир клуба и всей премьер-лиги Федор Смолов. Более того, в последнее время ходили назойливые слухи о том, что он либо перейдет в «Спартак», либо его обменяют в «Зенит» на Кокорина. Да и травмировался форвард сборной России как-то странно. По словам его представителя, медицинский штаб «Краснодара» проигнорировал жалобы Смолова на дискомфорт задней поверхности бедра, которую футболист в результате и повредил. По прогнозам, он пропустит два-три тура, но не исключено, что после этой истории действительно сменит команду. Тем более что южане прикупили в австрийском «Зальцбурге» примерно за €8 млн перспективного бразильского нападающего Вандерсона Масиэла.

Наконец, многие ожидают взлета от новой-старой команды Курбана Бердыева, который вновь принял бразды правления в «Рубине». Если он смог вывести в Лигу чемпионов находившийся в кризисе «Ростов», то с куда более благополучным клубом, обладающим мощным финансовым ресурсом, тем паче должен добиться успеха, резонно полагают эксперты. Правда, по ходу предсезонки «Рубин» удивил, крупно проиграв в контрольном матче «Арминии» из второй немецкой бундеслиги (0:4). На команды Бердыева, надежно действующие прежде всего в обороне, это непохоже. Но в той встрече были нюансы, и можно не сомневаться, что со временем «Рубин» станет по-бердыевски дисциплинированным и организованным. При этом наставник особо не перекраивал состав, доставшийся ему в наследство от предшественника — испанца Хавьера Грасии. Однако несколько футболистов «Ростова» все-таки с собой привел. В принципе Курбан Бердыев располагает материалом для решения достаточно высоких турнирных задач.

В чемпионате России-2017/18 будет участвовать еще одна команда, которой гарантировано повышенное внимание. Это московское «Динамо». Один из самых титулованных клубов в истории отечественного футбола прошлый сезон, как известно, провел в первом дивизионе. Бело-голубые уверенно выиграли турнир и быстро вернулись в премьер-лигу, но пока далеко не заглядывают. Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что надо адекватно оценивать актуальное состояние команды и двигаться вперед шаг за шагом, в противном случае велик риск «порвать штаны». Поэтому приемлемым результатом в год возвращения, по его мнению, будет место где-то на границе первой десятки (с 8-го по 12-е). Наверное, в связи с этим динамовцы довольно скромно усилили состав (три иностранца плюс уходивший в аренду Ионов). С другой стороны, генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подкорректировал планы и сказал во время предсезонного общения с болельщиками: «Для нас принципиально быть выше “Спартака” в турнирной таблице». Впрочем, он послал загадочный месседж и генеральному спонсору клуба банку ВТБ. Уже на конец этого года намечено открытие «ВТБ Арены» в Петровском парке Москвы, но Евгений Муравьев заявил, что у ФК «Динамо» сложные отношения с компанией, которая строит стадион, и, если ничего не изменится, команда будет играть в другом месте.

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