Налоговые инспекторы испортили Криштиану Роналду прогулку на яхте
Сотрудники налоговой службы Испании помешали отдыху известного португальского футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов на 15 млн евро. Инспекторы остановили яхту, на которой проводил время спортсмен, и провели на судне обыски
Сотрудники налоговой службы Испании помешали отдыху известного португальского футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов на 15 млн евро. Инспекторы остановили яхту, на которой проводил время спортсмен, и провели на судне обыски.
Криштиану Роналду во время обыска на яхте укрылся внутри судна, а налоговикам помогал один из родственников звездного футболиста. После проверки налоговики попрощались с родственником Роналду и пожали ему руку, сообщает «Газета.ру».
Тем не менее, прогулка на яхте Криштиану Роналду и его близких после ужина в одном из шикарных ресторанов Балеарских островов была испорчена.
Внезапный обыск на яхте может быть связан с налоговыми претензиями к звезде мадридского «Реала» со стороны испанских властей. Ранее футболиста обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в 15 млн евро.
По данным прокуратуры, спортсмен недоплачивал налоги в испанский бюджет с 2011 по 2013 год, а также в 2014 году. По совокупности нарушений Роналду грозит тюремный срок до пяти лет.
Эксперты считают, что такая ситуация могла возникнуть в связи с тем, что юристы португальца неправильно интерпретировали ситуацию с отменой так называемого «закона Бэкхема», по которому иностранные игроки испанских клубов раньше могли платить налоги по пониженной ставке в 24% вместо 48%.
Закон был официально аннулирован правительством Мариано Рахоя 1 января 2015 года, но Роналду успел продать права на использование своего образа вплоть до 2020 года за несколько дней до этого.
Криштиану Роналду согласился на добровольное сотрудничество с испанскими властями и выплатил 6 млн евро из 16 млн евро, которые министерство финансов Испании требует от него в качестве компенсации. При таком раскладе тюремный срок, грозящий спортсмену, может быть сокращен до 15 месяцев и объявлен условным.