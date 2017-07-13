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13 июля 08:34

Налоговые инспекторы испортили Криштиану Роналду прогулку на яхте

Сотрудники налоговой службы Испании помешали отдыху известного португальского футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов на 15 млн евро. Инспекторы остановили яхту, на которой проводил время спортсмен, и провели на судне обыски

Фото: xposurephotos.com

Сотрудники налоговой службы Испании помешали отдыху известного португальского футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов на 15 млн евро. Инспекторы остановили яхту, на которой проводил время спортсмен, и провели на судне обыски.

Криштиану Роналду во время обыска на яхте укрылся внутри судна, а налоговикам помогал один из родственников звездного футболиста. После проверки налоговики попрощались с родственником Роналду и пожали ему руку, сообщает «Газета.ру».

Тем не менее, прогулка на яхте Криштиану Роналду и его близких после ужина в одном из шикарных ресторанов Балеарских островов была испорчена.

Внезапный обыск на яхте может быть связан с налоговыми претензиями к звезде мадридского «Реала» со стороны испанских властей. Ранее футболиста обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в 15 млн евро.

По данным  прокуратуры, спортсмен недоплачивал налоги в испанский бюджет с 2011 по 2013 год, а также в 2014 году. По совокупности нарушений Роналду грозит тюремный срок до пяти лет.

Эксперты считают, что такая ситуация могла возникнуть в связи с тем, что юристы португальца неправильно интерпретировали ситуацию с отменой так называемого «закона Бэкхема», по которому иностранные игроки испанских клубов раньше могли платить налоги по пониженной ставке в 24% вместо 48%.

Закон был официально аннулирован правительством Мариано Рахоя 1 января 2015 года, но Роналду успел продать права на использование своего образа вплоть до 2020 года за несколько дней до этого.

Криштиану Роналду согласился на добровольное сотрудничество с испанскими властями и выплатил 6 млн евро из 16 млн евро, которые министерство финансов Испании требует от него в качестве компенсации. При таком раскладе тюремный срок, грозящий спортсмену, может быть сокращен до 15 месяцев и объявлен условным.

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