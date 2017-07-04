Российские власти потратили на перевозку болельщиков Кубка Конфедерации 600 млн рублей
Российские власти выделили из федерального бюджета 600 млн рублей на 262 бесплатных поезда для футбольных болельщиков в рамках проведения Кубка Конфедераций по футболу. Поезда курсировали между городами, которые принимали у себя матчи турнира
Российские власти выделили из федерального бюджета 600 млн рублей на 262 бесплатных поезда для футбольных болельщиков в рамках проведения Кубка Конфедераций по футболу. Поезда курсировали между городами, которые принимали у себя матчи турнира – это Москва, Петербург, Казань и Сочи.
Глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер рассказал агентству «Москва», что в рамках проведения футбольного турнира планировалось провезти 640 тысяч пассажиров. Из них 60 тысяч были перевезены бесплатно.
«Таким образом, все обязательства Российской Федерации перед FIFA были выполнены в полном объеме», - заявил в свою очередь директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.
Наибольшим просом у болельщиков пользовались направления: Москва-Санкт-Петербург (было задействовано 56 поездов и реализовано более 13 тысяч мест), Москва-Казань (задействовано 32 поезда, перевезено более 8 тысяч пассажиров).
Всего за время Кубка конфедераций дополнительно были использованы более тысячи составов, в том числе и высокоскоростные поезда «Сапсан».