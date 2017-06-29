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29 июня 08:17

WADA сообщила о 155 подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Автор доклада о ситуации с допингом в российском спорте канадский юрист Ричард Макларен сообщил о подозрительных допинг-пробах российских футболистов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает 155 такими пробами

Автор доклада о ситуации с допингом в российском спорте канадский юрист Ричард Макларен сообщил о подозрительных допинг-пробах российских футболистов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает 155 такими пробами.

Ричард Макларен сообщил о ситуации с допинг-пробами российских футболистов в ФИФА.

Макларен предполагает, что эти пробы подверглись манипуляциям, либо содержат образцы мочи, в которых есть допинг. Также есть основания полагать, что один образец под номером 387829 пытались заменить, сообщает немецкий телеканал ARD.

Ранее западные СМИ сообщили о подозрениях в адрес российских футболистов в употреблении допинга на чемпионате мира по футболу 2014 года. В свою очередь генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что информация о допинге у сборной России по футболу на ЧМ-2014 не имеет под собой оснований.

«Странно, что эта информация проявилась сейчас. Совершенно ясно, что это придуманная новость. Мы получили четкий ответ от ФИФА: игроки прошли тесты до матча и после. Все результаты были отрицательные», - заявил г-н Сорокин.

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