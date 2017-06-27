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27 июня 10:57

Сборные Англии и Германии отказались размещаться в Москве на время ЧМ-2018

Футболисты национальных сборных Англии и Германии отказались размещаться в Москве на время матчей Чемпионата мира по футболу-2018 из-за высокой загруженностью городских дорог

Фото: facebook.com/ruvederko

Футболисты национальных сборных Англии и Германии отказались размещаться в Москве на время матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Представители иностранных команд объяснили свое нежелание жить в российской столице высокой загруженностью городских дорог.

Футбольная ассоциация Англии (FA) исключила Москву в качестве базы английской сборной после того, как российскую столицу посетил главный тренер сборной Гарет Саутгейт. Он оценил транспортные системы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, и сделал вывод, что Москва является нежелательной для размещения.

Тренеры сборной опасаются, что команде будет трудно добираться на тренировки и матчи.

Английская сборная назвала Сочи, Волгоград и Нижний Новгород более предпочтительными городами для размещения.

Сборная Германии также рассчитывает поселиться в Сочи. Отмечается, что команда была впечатлена уровнем организации, который был там обеспечен во время Олимпийских игр в 2014 году, сообщает «КоммерсантЪ».

В Москве находятся 23 базы из 65 потенциальных баз и отелей, выделенных Международной федерацией футбола (FIFA) для 32 сборных, которые примут участие в соревнованиях в 2018 году.

Отметим, что ситуация на дорогах Москвы традиционно ухудшается в летнее время в связи с реализацией программы по благоустройству города. В рамках программы на многих улицах центра столицы ограничивается движение из-за ремонтных работ. Страдают не только водители, но и пешеходы, так как власти каждое лето перекладывают плитку.

Откажутся ли московские власти от работ по «благоустройству» летом 2018 года во время Чемпионата мира, пока неизвестно.

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