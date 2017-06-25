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Спорт
25 июня 11:04

Футболистов сборной России заподозрили в употреблении допинга

Вокруг российских спортсменов разгорается очередной допинг-скандал. На этот раз в употреблении запрещенных препаратов заподозрили футболистов национальной сборной, которые входили в состав команды на Чемпионате мира 2014 года в Бразилии

Фото: Vocativ.com

Вокруг российских спортсменов разгорается очередной допинг-скандал. На этот раз в употреблении запрещенных препаратов заподозрили футболистов национальной сборной, которые входили в состав команды на Чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

В настоящее время в отношении российских футболистов проводится расследование. Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает в употреблении допинга 34 российских футболиста. В их число входят и 23 игрока, входившие в заявку сборной на ЧМ-2014, сообщает The Daily Mail.

В ФИФА полагают, что футболисты могли быть участниками допинговой программы, предположительно осуществлявшейся в России с 2011 по 2015 год.

Британское издание отмечает, что впервые в истории мирового спорта в употреблении допинга подозревается целая команда, а не отдельные спортсмены. Иностранные журналисты в этой связи отмечают, что скандал с допингом в футболе вызывает дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году.

В случае, если подозрения в адрес российских футболистов подтвердятся, что команду могут не допустить к участию в чемпионата мира 2018 года, хотя российская сборная должна принимать в турнире участие на правах «хозяйки».

Sports.ru напоминает, что в состав сборной России по футболу на ЧМ-2014 входили: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков (вратари), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов (защитники), Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов (полузащитники), Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков (нападающие).

Российскую сборную тогда тренировал итальянский специалист Фабио Капелло.

На ЧМ-2014 в Бразилии российская команда заняла третье место в группе H, набрав в трех матчах два очка.

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