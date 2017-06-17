Приключения чемпионов в России
Стартует Кубок конфедераций
В Санкт-Петербурге сегодня матчем сборных России и Новой Зеландии начинается Кубок конфедераций. Корреспондент Евгений Федяков посетил главную арену турнира накануне его старта и посмотрел, как город подготовился к проведению соревнований, считающихся генеральной репетицией чемпионата мира 2018 года.
Восьмой по счету Кубок конфедераций открывается на фоне слухов о том, что он может оказаться и последним. Слухи такие ходят довольно давно, а в конце мая в европейской прессе появилась информация, согласно которой Международная федерация футбола (FIFA) на полном серьезе рассматривает возможность его отмены. Окончательное решение на сей счет, впрочем, пока не принято, и, вполне возможно, Кубку конфедераций все-таки удастся выжить. Во всяком случае вчера на пресс-конференции организаторов турнира генеральный секретарь FIFA Фатма Самура, отвечая на соответствующий вопрос, не сказала ничего определенного.
Зато готовность России к проведению турнира она оценила вполне конкретно — как очень высокую. По ее словам, довольны в FIFA и тем интересом, который проявляют к Кубку конфедераций болельщики. На матч Россия—Португалия (он состоится в Москве в ближайшую среду) все билеты были реализованы еще в первую неделю продаж. В общей же сложности пока продано около 480 тыс. билетов, что составляет примерно 60% от их общего количества.
Насколько обосновано хорошее настроение, которое общими усилиями демонстрировали перед журналистами Фатма Самура, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Андрей Сорокин, конечно, покажет время. Но пока организация Кубка конфедераций именно в Санкт-Петербурге действительно оставляет вроде бы положительное впечатление. По большому счету на повестке дня остается лишь один вопрос: качество поля, уложенного совсем недавно — буквально в последний момент вместо старого газона, на котором весной «Зенит» провел два матча чемпионата России с «Уралом» и «Тереком».
По мнению главного тренера сборной России Станислава Черчесова, визуально поле находится в хорошем состоянии. Однако выдержит ли оно 90 минут интенсивного футбола, еще неясно.
Вообще, беседа господина Черчесова с журналистами, в которой также принял участие вратарь Владимир Габулов, получилась малоинформативной. Как и ожидалось, главный тренер, выразив уважение к сопернику — команде Новой Зеландии, не предоставил собеседникам какой бы то ни было информации о составе и тактике на ближайший матч. «Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили, ждем хорошей игры»,— заявил он в пресс-центре «Санкт-Петербург Арены» перед открытой тренировкой сборной, состоявшейся через полтора часа уже на стадионе «Смена». А на вопрос по поводу премиальных, которые теоретически могут быть выделены его команде от РФС в случае успешного выступления на турнире, отвечать вообще отказался, отделавшись произнесенной с серьезным выражением лица шутливой фразой: «Это не экономический форум».
Между тем для сборной России Кубок конфедераций можно считать не просто более важным турниром, чем для остальных его участников, а, по сути, турниром бесценным. Прежде всего потому, что команде, которая в рейтинге FIFA на данный момент занимает лишь 63-е место, успешное выступление в подобном состязании да еще у себя дома пойдет на пользу в имиджевом плане. Например, гипотетический выход в финал, в который букмекеры, скажем, не слишком верят, можно будет считать настоящим прорывом. К тому же к главному турниру в истории российского футбола — домашнему чемпионату мира — его хозяева готовятся исключительно через контрольные матчи. А ведь не стоит забывать, что после прошлогоднего фиаско на чемпионате Европы во Франции и прихода в августе Станислава Черчесова сборная обновилась кардинальным образом.
Назвать эту команду совсем молодой в традиционном, что ли, смысле нельзя, однако 13 из 23 человек в нынешнем составе провели за нее не более десяти матчей, а еще трое — не более 15. По сути, полноценными старожилами сейчас можно назвать лишь троих — вратаря Игоря Акинфеева, полузащитников Дениса Глушакова и Александра Самедова (кстати, на них Станислав Черчесов практически наверняка сделает главную ставку в очередной раз), а также самого возрастного игрока — 33-летнего хавбека Юрия Жиркова, зачастую испытывающего трудности из-за травм. И если уж им опыт участия в Кубке конфедераций наверняка пойдет на пользу, то менее опытным футболистам — таким, как 21-летний полузащитник Алексей Миранчук или 23-летние защитники Илья Кутепов и Георгий Джикия,— и подавно.
Возвращаясь к особенностям нынешнего турнира, который с момента своего основания в 1997 году считался генеральной репетицией чемпионата мира, следует отметить, что перед вынесением судейского решения в спорных ситуациях во время матчей будет использоваться система Video Assistant Referee (VAR) — так называемый видеопомощник рефери. На соревнованиях под эгидой FIFA она впервые применялась 18 декабря 2016 года в Иокогаме, где в финале прошлогоднего клубного Кубка мира мадридский «Реал» со счетом 4:2 обыграл японский клуб «Касима Антлерс». Отзывы об эффективности VAR, надо сказать, противоречивые, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и вовсе назвал ее «источником беспорядка».
Дело в том, что, в отличие от электронной системы определения взятия ворот Hawk-Eye, которая в матчах под эгидой FIFA используется гораздо дольше — с декабря 2012 года, VAR не исключает до конца человеческий фактор. Ведь окончательный вердикт тут во многом зависит от специалиста, анализирующего видеоповторы с разных точек и сообщающего свое мнение главному судье. Более того, главный судья, за которым по-прежнему остается последнее слово, имеет право просмотреть эпизод самостоятельно и лишь затем решить, как именно ему поступать.
Трехступенчатая процедура борьбы с проявлением нетерпимости на стадионах — еще одно новшество предстоящего турнира. Она подразумевает использование института наблюдателей, которые будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности во время матчей. В результате внедрения этой процедуры судьи получают право сначала останавливать матчи с тем, чтобы по стадиону прозвучало объявление диктора с требованием исключить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если ситуация не изменится — прекратить матч.
Под нетерпимостью в первую очередь понимаются проявления расизма, и то, что FIFA обкатывает новую процедуру именно в России, видимо, неслучайно, что косвенно признает Виталий Мутко. «Мы с удовлетворением относимся к решению применить систему мониторинга на Кубке конфедераций,— отметил он на пресс-конференции.— Для нас это вызов. Я считаю, это верное решение. Отчеты говорят, что последние чемпионаты, последние годы это проблема не такая острая в России. Мы приняли ряд мер. Сегодня появился комиссар по борьбе с расизмом в российском футболе. Мы ужесточили регламент. Это работает».
Если же говорить о чисто спортивной стороне Кубка конфедераций, то в списке участников турнира прежде всего обращает на себя внимание отсутствие его четырехкратного (в 1997, 2005, 2009 и 2013 годах) победителя — сборной Бразилии. Причина этого — ее провал на прошлогоднем Кубке Америки в США, где первенствовала команда Чили. Кстати, именно чилийцы, в составе которых такие звезды, как нападающий Алексис Санчес из лондонского «Арсенала», полузащитник Артуро Видаль из «Баварии» и вратарь Клаудио Браво из «Манчестер Сити», входят в тройку главных фаворитов турнира. Ставки на их победу в турнире букмекеры принимают с коэффициентом 3,5. Он лишь немного уступает коэффициенту, с которым принимаются ставки на победу сборных Германии и Португалии, то есть действующих чемпионов мира и Европы,— 3,3.
Последнее обстоятельство можно назвать парадоксальным. Ведь если Фернанду Сантуш, главный тренер чемпионов Европы португальцев, привез в Россию коллектив, в котором выделяются лучший футболист мира Криштиану Роналду и еще несколько звезд, то наставник немцев Йоахим Лёв поступил иначе. Еще в середине мая стало известно, что чемпионы мира выступят даже не вторым, а третьим составом. В нем, конечно, присутствуют известные имена — например, назначенный капитаном полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер. Однако из 23 игроков, имевших отношение к победе немцев на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, в их нынешней заявке фигурируют только защитник Маттиас Гинтер из дортмундской «Боруссии» и уже упоминавшийся Дракслер.