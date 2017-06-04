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04 июня 10:57

Мадридский «Реал» защитил титул победителя Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» подтвердил титул победителя Лиги чемпионов. В финальном матче испанский клуб обыграл туринский «Ювентус» с разгромным счетом 4:1. Финал Лиги чемпионов состоялся на стадионе «Миллениум» в Кардиффе

Фото: uefa.com

Мадридский «Реал» подтвердил титул победителя Лиги чемпионов. В финальном матче испанский клуб обыграл туринский «Ювентус» с разгромным счетом 4:1.

Финал Лиги чемпионов состоялся на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Счет в решающем матче за звание победителя Лиги чемпионов открыл Криштиану Роналду. Уже через семь минут «Ювентус» ответил точным ударом Марио Манджукича.

Во втором тайме преимущество было на стороне мадридского клуба. Гол Карлоса Касемиро снова вывел «Реал» вперед, а дубль Криштиану Роналду увеличил разницу в счете. Окончательный счет установил  испанец Марко Асенсио на 90-й минуте основного времени.

Итальянцы за весь второй тайм не смогли провести практически ни одной опасной атаки на ворота «Реала».

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который дважды подряд выиграл Лигу Чемпионов.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона 2016/2017. На его счету 12 голов.

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