Для работы в VIP-ложе стадионов на Кубке Конфедерации набирают «моделей с третьим размером груди»
В социальных сетях появились вакансии для работы в VIP-ложе петербургского стадиона на время проведения Кубка Конфедераций. На работу приглашаются девушки старше 21 года модельной внешности с «третьим и больше размером груди»
В социальных сетях появились вакансии для работы в VIP-ложе петербургского стадиона на время проведения Кубка Конфедераций. На работу приглашаются девушки старше 21 года модельной внешности с «третьим и больше размером груди».
Вакансия опубликована на странице студентки Санкт-Петербургского государственного университета по имени Александра.
Для работы хостес в VIP-ложе стадиона «Санкт-Петербург» набирают девушек модельной внешности, с размером 40-42 (российский), со знанием английского языка и хорошими коммуникативными навыками.
Двум девушкам-хостес, которые будут работать в VIP-ложе, нужно будет встречать гостей, выдавать им подарки, помогать находить туалет и приглашать официанта, а также оперативно решать вопросы важных гостей.
В оргкомитете Кубка Конфедераций изданию «Nation News» сообщили, что не слышали о таких требованиях и таких вакансиях.