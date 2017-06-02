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02 июня 17:08

Для работы в VIP-ложе стадионов на Кубке Конфедерации набирают «моделей с третьим размером груди»

В социальных сетях появились вакансии для работы в VIP-ложе петербургского стадиона на время проведения Кубка Конфедераций. На работу приглашаются девушки старше 21 года модельной внешности с «третьим и больше размером груди»

Фото: abnews.ru

В социальных сетях появились вакансии для работы в VIP-ложе петербургского стадиона на время проведения Кубка Конфедераций. На работу приглашаются девушки старше 21 года модельной внешности с «третьим и больше размером груди».

Вакансия опубликована на странице студентки Санкт-Петербургского государственного университета по имени Александра.

Для работы хостес в VIP-ложе стадиона «Санкт-Петербург» набирают девушек модельной внешности, с размером 40-42 (российский), со знанием английского языка и хорошими коммуникативными навыками.  

Двум девушкам-хостес, которые будут работать в VIP-ложе, нужно будет встречать гостей, выдавать им подарки, помогать находить туалет и приглашать официанта, а также оперативно решать вопросы важных гостей.

В оргкомитете Кубка Конфедераций изданию «Nation News» сообщили, что не слышали о таких требованиях и таких вакансиях.

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