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Коммерсантъ
30 мая 03:22

У российского футбола проблемы с измерением

«Матч ТВ» не согласен с падением рейтинга трансляций

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) пережила за минувший сезон серьезное сокращение. По данным Mediascope, матчи национального первенства в среднем смотрели 662,5 тыс. человек, что на 18,2% меньше, чем в предыдущем чемпионате. На "Матч ТВ" с такими оценками не согласны и говорят о росте целевой аудитории. Впрочем, эксперты все же склоняются к тому, что востребованность отечественного футбола в ближайшее время вряд ли серьезно возрастет.

О резком уменьшении телеаудитории матчей чемпионата России по футболу свидетельствуют данные, представленные медиаизмерителем Mediascope. Из них следует, что в минувшем сезоне матчи высшего дивизиона отечественного футбола в среднем смотрели 662,5 тыс. человек, что на 18,2% меньше по сравнению с предыдущим сезоном. Примерно в такой же пропорции снизился и рейтинг (среднее количество человек, смотревших программу, в процентах от всей аудитории) футбольных трансляций. Он составил 1%, что на 0,2% меньше, чем в сезоне-2015/16.

Это далеко не первый случай, когда аудитория футбольных трансляций снижается. Наибольшего исторического показателя она достигла в сезоне-2013/14 — 1,158 млн зрителей при рейтинге 1,7%. Но уже в сезоне-2014/15 аудитория снизилась более чем на четверть — до 857 тыс. человек (на 26% меньше, чем за предыдущий учетный период), а рейтинг упал до 1,3%. В сезоне-2015/16 аудитория сократилась до 810 тыс., а рейтинг — до 1,2%. Так что нынешнее сокращение аудитории нельзя назвать рекордным, тем более если учитывать, что за последние годы количество матчей, показанных в эфире, возросло в несколько раз. Если в сезонах-2013/14 и 2014/15, когда игры шли на федеральных каналах (в разные годы это были НТВ, "Первый", "Россия 2"), транслировалось не более 35 матчей (фактически телеканалы показывали только наиболее рейтинговые встречи), то уже в позапрошлом сезоне телезрители смогли увидеть 83 трансляции. Но, как видно, при увеличении показов в два с лишним раза средняя аудитория матча снизилась всего на 47 тыс. зрителей. В минувшем сезоне, ставшем первым, в котором игры первенства идут исключительно на каналах "Матч ТВ", было показано с учетом повторов, заведомо вызывающих более низкий интерес, 159 матчей, то есть почти вдвое больше, чем за предыдущий учетный период. Так что снижение аудитории на 18% — вполне приемлемый показатель, учитывая, что суммарная телеаудитория чемпионата превысила 105 млн зрителей против 67 млн в прошлом сезоне.

На "Матч ТВ" с выводами Mediascope не согласны. В пресс-службе канала "Ъ" заявили, что официальной статистики по сезону-2016/17 еще нет, а сравнивать ее напрямую с предыдущим сезоном некорректно, поскольку канал вышел в эфир только 1 ноября 2015 года, уже по ходу чемпионата России. На "Матч ТВ" отметили также, что если сравнивать вторую часть сезона-2015/16 и первую часть чемпионата-2016/17, то в целевой аудитории телеканала (мужчины старше 18 лет) наблюдается не снижение, а, напротив, заметный рост — 9%.

Тем не менее данные исследования Mediascope в целом трудно трактовать как повышение востребованности российского футбола. Особенно в совокупности с данными по средней посещаемости стадионов. По сравнению с предыдущим сезоном она практически не изменилась и составила чуть больше 11 тыс. человек. На фоне чемпионатов "большой пятерки" (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), где показатели в два--четыре раза выше, это очень скромные цифры. А ведь в минувшем сезоне имели место события, которые, казалось, должны были заметно увеличить посещаемость игр. Речь, в частности, об открытии нового стадиона ЦСКА и ажиотаже среди поклонников "Спартака", связанном с первым за последние 16 лет чемпионством красно-белых.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин уже давал понять, что не восторге от сложившейся ситуации, поскольку, несмотря на то что футбола на ТВ много, доходы клубов от реализации прав на телетрансляцию (в общей сложности она приносит лиге около $37 млн в год) никак не растут. И они вряд ли будут увеличиваться, если тенденция на сокращение аудитории трансляций сохранится. "Около сотни матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур. Для пропаганды футбола это хорошо. Для коммерции это слишком много. Считаем, что оптимальное количество — два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить",— рассказывал господин Прядкин RNS.

Генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков в происходящем не видит ничего удивительного. По его словам, стагнация интереса к российскому футболу связана "в первую очередь с общим невысоким уровнем соревнования". "После того как был принят нынешний лимит на легионеров "6+5", многие яркие зарубежные игроки покинули российское первенство. При этом наши клубы все больше и больше отстают от иностранных в плане доходов, которые они получают от лиги, в том числе телевизионных",— сказал господин Грамматиков. Он заметил также, что в прошедшем сезоне аутсайдеры чемпионата Англии заработали примерно $120 млн, а чемпион России — $5 млн. "Российские клубы стали неконкурентоспособными на рынке, а производство собственных талантов за последние десять лет было разрушено,— заявил Николай Грамматиков.— Одновременно у россиян появился доступ к матчам зарубежных чемпионатов — со звездами, заполненными стадионами и российскими комментаторами. Естественно, потребитель выбирает лучший по качеству продукт. И надежд на то, что в ближайшее время ситуация изменится, немного, поскольку клубы, имеющие средства, заняты борьбой друг с другом и гонкой за одними теми же игроками, а не созданием качественного продукта".

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