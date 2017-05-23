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Спорт
В закон об ОСАГО «вкралась ошибочка»
Авторская колонка
23 мая 00:21
Мозговой Владимир

В 2003 году признан лучшим российским журналистом, пишущим на хоккейную тему. В 2002-2003 годах - заместитель главного редактора российского еженедельника «Весь хоккей», с февраля 2004 года - обозреватель «Новой газеты».

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И все-таки шведы

Легче было влезть на южную башню Кельнского собора (503 ступеньки) или обойти все 12 романских церквей, чем проживать последние минуты матча с канадцами. Зато на финнах в игре за бронзу россияне вышли отоспаться по полной.

Сборная России в последнее время вообще становится командой для утешительного финала. Можно и досаду на слабомотивированном сопернике выместить, и статистику улучшить, и отчитаться перед начальниками страны с гордостью — так мол и так, подготовка к олимпийскому Пхенчхану идет по плану, четвертый год подряд — с медалями, у нас хорошая команда, но просто нам не повезло.

Бронзу, правда, чуть не упустили — когда сборная Финляндии за первые минуты заключительного периода отыграла три шайбы и сняла вратаря за три минуты до сирены. Но — пронесло. А что главные матчи из года в год проигрываем, так на это есть универсальный ответ: «Это спорт». И не лезьте в душу тренеру с дурацкими вопросами на тему «почему?» да «отчего? Олег Валерьевич Знарок все равно ничего не ответит, а еще хуже просто нахамит, что случается с уроженцем Усть-Катава и гражданином Германии все чаще.

Тяжело общаться с человеком, который в самом невинном вопросе видит подвох, не говоря уже о больных вопросах, на которые тоже надо отвечать достойно. Половина игроков этой сборной — а может и больше половины — в Пхенчхан поехать не сможет. Все разговоры о составе «под Пхенчхан» остались разговорами, а ряд хоккеистов засобирались в Северную Америку ровно после того, как большой хоккейный авторитет Геннадий Тимченко заявил, что деньги — ничто, а патриотизм — все. С тех пор, как Тимченко, Ротенберги и компания занялись хоккеем (будто им нечем больше заняться), не деградирует только одна структура — питерский СКА. Главной целью сезона и было завоевание Кубка Гагарина подопечными «Газпрома» — между этим фактом и третьим местом сборной связь определенно имеется.

На вопрос, являются ли бронзовые медали неудачей, отвечу просто: это удача для бедных, а не для той команды, которую третий год пиарят неистово и без всякой меры, и амбиции которой простираются — выше некуда. С тех пор, как на команду навесили ярлык «Красная машина. Новая сборка», национальная сборная не то что не взяла ни одного титула — она и близко к нему по игре не была. Слишком много слов про патриотизм, слишком мало реального дела.

Один факт, что основу этой временами действительно неплохой и действительно молодой сборной составляют уроженцы и воспитанники российской хоккейной провинции — от Комсомольска-на-Амуре до Череповца, от Хабаровска до Пензы, говорит о том, чем надо заниматься и кого поддерживать. А не вбухивать нереальные деньги в так называемый базовый клуб сборной, что уже лишило внутренний чемпионат реальной конкуренции, и на международном уровне особых дивидендов тоже не принесло.

Нет, что-то неладно с нашим хоккеем, и со сборной — как его выставочным вариантом — тоже. Меньше всего упреков к хоккеистам — они играют, как умеют, а вот иные действия руководящего состава иначе как вредительством не назовешь. Ну вот кто гнал двоих начальников в Сочи на гала-матч турнира «Ночной Лиги» прямо посреди чемпионата мира — неужели это мероприятие не обошлось бы без Романа Ротенберга и Алексея Жамнова? Что, в очередной раз выйти на лед вместе с великим бомбардиром Владимиром Путиным настолько важнее дел сборной, ведущей борьбу за медали? Ну а когда в Кельне на тренировку, пусть резервного состава, но вполне официальную, в качестве участника выходит Ротенберг-младший, становится понятно, что сильнее унизить институт сборной, наверное, нельзя.

Конечно, это все детали, не имеющие непосредственного отношения к игре. Как не имеет отношения к игре жлобско-имперский стиль достаточно большой части российских болельщиков, выставляющих напоказ «истинный патриотизм», которому на поверку грош цена. Образцом поведения хоккейный люд не является, но только в российском исполнении быдловатость щедро приправлена патриотической атрибутикой, от которой уже тошнит. Поэтому я не сильно расстраивался, что определенную часть времени на чемпионате провел без контактов с соотечественниками — меньше было негативных эмоций и больше просто хоккея.

Российская сборная, проигравшая всего две встречи (и обе — североамериканским сборным), оставила впечатление интересной и талантливой, но не готовой по-настоящему сражаться команды. Она получила слишком много авансов, заслужила за турнир твердую четверку, но на пятерку точно не наиграла. Она легко расправлялась с теми, кто ниже классом, но плохо держала удар. Два ее игрока удостоились чести попасть и в тройку лучших — по версии директората, и в пятерку — по версии журналистов — вратарь Андрей Василевский и нападающий Артемий Панарин. Но они поменяли бы эти ценные индивидуальные призы на чемпионство, не задумываясь.

Часть вины за два важнейших поражения, естественно, должен был взять на себя главный тренер, но Олег Знарок такие вопросы вниманием не удостаивает, не царское это дело — объясняться.

…Шел гроссмейстерский финал, и мне было грустно. Не от того, что наших не было — не заслужили, и не от того, что Швеция и Канада уперлись друг в друга лбами, доигрались до овертайма и с чемпионством должны были определиться только к полуночи.

Грустно, что все это празднество, сколь бы долго оно не длилось, завершалось. Это был странный чемпионат — может быть, самый странный из всех 16-ти, на которых я непосредственно работал.

И закончился он вполне нетривиально — послематчевыми бросками. Когда Хенрик Лундквист вскинул натруженные вратарские руки к небу, это означало, что третье подряд чемпионство Канаде не далось, а ночь в Кельне, не обещающая быть томной, окрашивалась в желтые шведские тона.

Источник - Новая Газета

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