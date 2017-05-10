За ценой не постоим
ФК «Спартак» наконец снова стал чемпионом страны, и в немалой степени этому способствовали значительные инвестиции
До окончания футбольного чемпионата России «Спартаку» осталось сыграть три матча, но он уже досрочно стал обладателем «золота». Последнее чемпионство клуб праздновал в 2001 году, и за это время в нем сменился десяток тренеров, а финансовые вложения, по оценкам экспертов, составили не менее 1 млрд. евро.
В минувшие выходные состоялся 27 тур чемпионата, в котором «Спартак» одержал победу над «Томью» со счетом 1:0, а его ближайший соперник «Зенит» проиграл с таким же минимальным счетом «Тереку». Все это обеспечило красно-белым досрочное чемпионство, и это «золото» стало для них десятым за всю историю российских первенств. Больше не завоевывал никто: у ЦСКА, идущего вторым в списке самых титулованных российских команд, шесть золотых наград.
Но так случилось, что в этом столетии «Спартак» потерял свои доминирующие позиции, и между девятой и десятой победой в чемпионате России прошло 16 лет. За эти годы болельщики клуба так и не смогли дождаться от него ни одной более-менее значимой победы. Тренерские перестановки не давали особого результата, пока клуб перед началом сезона не пополнился итальянцем Массимо Каррера, пришедшим на должность в качестве помощника главного тренера, и которого все эксперты теперь называют главным фактором успеха.
В истории европейского футбола отмечены именитые клубы, которые не могли вернуть себе чемпионское звание еще дольше, чем «Спартак». Но десять лет – это все равно много для клуба, который по российским меркам всегда был одним из самых обеспеченных. Однако в начале нулевых впервые с советских времен команда оказалась в состоянии, похожем на кризис, и в 2004 году контрольный пакет ее акций был продан вице-президенту нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леониду Федуну. На какое-то время он был объявлен единственным владельцем клуба, но в 2015 году о том, что в финансировании «Спартака» есть и его доля, сказал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
О масштабах финансирования «Спартака» официально не объявлялось, но некоторые данные позволяют сделать определенные выводы.
Например, сайт Sports.ru в своей ежегодной версии бюджетов российских клубов перед началом нынешнего сезона поставил «Спартак» с финансированием в 120 млн. долларов на второе место после «Зенита» (185 млн.). На этом же ресурсе предполагают, что в предыдущие три года бюджет «Спартака» мог достигать и 150 млн. Сам Вагит Алекперов оценивает вклад «частных лиц», судя по всему, себя и Федуна, – в более чем 60 млн.
Самая значимая часть расходов – приобретение игроков. Портал Transfermarkt.de сообщает, что с 2003 года «Спартак» потратил на покупку футболистов около 260 млн. долларов, причем поступления от продажи оказались на 100 млн. меньше. Некоторые трансферные кампании обходились в 30 млн. Надо добавить, что сюда не вошла стоимость переходов, которая так и осталась засекреченной. В целом трансферная политика клуба была не слишком расточительной, по крайней мере, «Зенит» в этом смысле в последнее десятилетие превосходил столичный клуб.
Источник, знакомый с коммерческой деятельностью футбольных клубов России, сообщил газете «Коммерсант», что за минувшие 15 лет владельцы «Спартака» потратили на покрытие дефицита бюджета клуба 700 млн. евро. Кроме того, введен в строй в 2014 году домашний стадион в Тушино – по оценкам эксперта, он обошелся в 300 млн. евро. Таким образом, за нынешний триумф красно-белых акционеры ЛУКОЙЛа заплатили не менее 1 млрд. евро.
Но их ждут еще большие расходы, считает генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков. Теперь, когда «Спартак» вновь напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, ожидания болельщиков выросли, а конкуренция в главном еврокубке жесточайшая. И уже Массимо Каррера задумывается об усилении команды топ-игроками. По оценкам Грамматикова, на то, чтобы не провалиться в Лиге чемпионов, спартаковцам этим летом нужно потратить на высококлассных игроков 50-60 млн. евро, что вдвое больше, чем они тратили даже на свои самые дорогие трансферные кампании.