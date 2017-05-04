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Спорт
04 мая 19:09

Иностранным болельщикам разрешили безвизовый въезд в Россию

Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает визовый режим для иностранных болельщиков в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года

Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает визовый режим для иностранных болельщиков в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Теперь иностранные болельщики смогут посетить Россию без виз по документам, удостоверяющим личность, и электронной персонифицированной карте зрителя - паспорту болельщика (Fan ID).

Персонифицированная карта зрителя выдается при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч. Безвизовый въезд возможен в течение периода, начинающегося за 72 часа до начала первого матча чемпионата и заканчивающегося в день последнего матча.

Участникам соревнований будут выдаваться многократные обыкновенные гуманитарные визы, а иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях и не являющимся участниками спортивных соревнований, - многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы на срок до одного года с возможным последующим продлением многократных обыкновенных рабочих виз.

Ранее также был подписан еще один документ, который ужесточает ответственность болельщиков за нарушение запрета на посещение спортивных соревнований, вводит повышенное наказание за грубое нарушение правил поведения и предусматривает возможность запрета на въезд в Россию болельщикам-хулиганам.

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