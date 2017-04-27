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27 апреля 17:11

Алексей Навальный оценил стоимость стадиона «Зенит-Арена» в 48 млрд рублей

Реальная стоимость главной петербургской стройки – стадиона «Зенит-Арена» - на сегодняшний день составила 48 млрд рублей, а не 43 млрд, как заверяют петербургские чиновники. Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный

Фото: РИА Новости

Реальная стоимость главной петербургской стройки – стадиона «Зенит-Арена» - на сегодняшний день составила 48 млрд рублей, а не 43 млрд, как заверяют петербургские чиновники. Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Оппозиционер и борец с коррупцией пояснил, что сумму в 48 млрд рублей можно получить, если сложить стоимость всех контрактов по «Зенит-Арене», которые официально прошли через систему госзакупок.

Для сравнения, петербургские чиновники заявляют, что стоимость стадиона составила 43 млрд рублей.

«Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили», - сообщил Навальный.

При этом 48 млрд рублей – это не окончательная сумма. В апреле на доделку стадиона было выделено еще 1,6 млрд рублей и, скорее всего, это не последний подряд с учетом жалоб на сам стадион в том числе и со стороны руководства футбольного клуба «Зенит».

В свою очередь Алексей Навальный, комментируя расходы на «Зенит-Арену», посоветовал российским чиновникам «меньше красть».

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