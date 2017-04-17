Клуб, похожий на чемпиона
Обыграв «Зенит», «Спартак» вплотную приблизился к титулу
Победив в главном матче 23-го тура чемпионата России в Москве «Зенит» — 2:1, «Спартак» вплотную приблизился к золоту. За семь туров до окончания первенства его отрыв от ближайшего преследователя, которым теперь является ЦСКА, составляет десять очков.
Накануне этого матча ЦСКА, шедший вровень с «Зенитом», потерял два очка, сыграв — 0:0 — с «Ростовом», и таким образом, московская игра стала очень-очень похожа не на главную в туре, а на главную в сезоне, на финал первенства. Даже просто сохранив дистанцию в восемь очков между собой и двумя преследователями, «Спартак» ведь гарантировал бы себе колоссальный запас прочности. И могло показаться, что драться с «Зенитом» он выходил с подавляющей все остальные идеей именно его сберечь.
Например, в первые десять минут взгляд несколько раз цеплялся за одну и ту же картинку. В предыдущем туре «Спартак» одержал трудную победу над «Уфой», и жертвой того матча, наряду с хавбеком Луисом Андриану, был также травмировавшийся форвард Зе Луиш. Спартаковский тренер Массимо Каррера решил сыграть с одним чистым нападающим Квинси Промесом, но того все время будто магнитом тянуло назад — в собственную штрафную, где и так при любой атаке «Зенита» оказывалось полным-полно народу.
Впечатление, что «Спартак» поставил все на то, чтобы отбиться, было, однако, обманчивым. Нет, потом выяснилось, что он просто выжидал, присматривался к сопернику. Может быть, заманивал его, заставляя почувствовать себя хозяином положения. Выяснилось, и довольно скоро, что он готов огрызаться при условии, что видит на чужой половине простор, дыры. Впервые «Спартак» огрызнулся ударом Дениса Глушакова с двух с половиной десятков метров, отнюдь не разминочным для голкипера Андрея Лунева.
Обманчивым было и впечатление насчет тактического задания для Квинси Промеса или его личных предпочтений. Ближе к середине первого тайма Промес уже являлся самой заметной фигурой у зенитовских ворот, а ровно в середине очутился на острие идеально расчерченной спартаковской атаки, в которой все было тонко и в такт — и пас Романа Зобнина на Дениса Глушакова, и аккуратная, в касание, «подрезка» Глушакова вперед, и, наконец, такой же аккуратный удар в угол лучшего спартаковского снайпера.
Хозяева повели и убедительно показывали, что даже сейчас, когда создан задел, закрываться не собираются. Промес снова бил — со штрафного, затем после резкого финта, которым убрал с пути сразу двух оппонентов, а Лунев снова тащил мячи из углов. Это был отрезок, можно сказать, спартаковского доминирования, и более или менее адекватного ответа на него у «Зенита» не нашлось. Он вяз в чужой обороне, как в болоте, а увязнув, иногда напарывался на опасные выпады красно-белых, вроде того, в который умчались Фернанду и Промес. А, по сути, единственный за весь тайм момент петербуржцам подарили неаккуратной перепасовкой в не сулившей никаких неприятностей ситуации спартаковские защитники. Александр Кокорин, однако, подарок даже не попытался распечатать, как-то неловко вернув мяч вратарю Артему Реброву.
В общем, у «Зенита» мало что клеилось. И в смысле отношения к происходящему его наставника Мирчи Луческу показательной, видимо, надо считать сделанную им в перерыве замену — Эрнани на Олега Шатова. Про отношения Шатова и Луческу хорошо известно, что они, мягко говоря, не идеальные, что игрок и тренер на грани конфликта, если уже не перешли эту грань. Однако положение «Зенита» заставило о конфликте забыть.
Шатов, кстати, игру, действительно, здорово оживил. «Зениту», кажется, и вправду не хватало такого бодрого, шустрого и наглого полузащитника, чтобы владение территорией конвертировать в реальное, а не «статистическое» давление. Он, правда, еще разок напоролся на острейший спартаковский выпад — в исполнении тоже поднятого со скамейки Александра Самедова, которому не удалось пробить Лунева, но в целом происходившее во втором тайме, конечно, уже нисколько не напоминало то, что происходило в тайме первом. Мучился уже не «Зенит» — мучился прижатый к стенке «Спартак».
В конце концов, вода подточила камень. Прострел слева Доменико Кришито добрался до Артема Дзюбы, которому, чтобы пробить по воротам, нужно было и остановить летевший на не самой удобной высоте мяч, и развернуться. Однако для Дзюбы подобные трюки в порядке вещей, и с этим он справился замечательно.
Такая игра могла повернуться в чью угодно сторону. «Зенит» был воодушевлен своей удачей и останавливаться на достигнутом не хотел. «Спартак» на удивление спокойно реагировал на петербургские наскоки — о панике, даже временной, даже едва заметной, речь, во всяком случае, не шла. Спартаковцы терпели и дотерпели до еще одного зенитовского провальчика в центре поля, неизбежного при любом штурме. Красно-белые распорядились этой ошибкой классически, как и в случае с первым голом, все ходы исполнив безупречно. Предпоследним ходом был обыгрыш Промеса, крутанувшегося вокруг Луиша Нету, последним — меткий удар после его скидки Самедова.
Концовка была бурной, с шансами у тех и у других. А то, что счет так и не изменился, означало, что «Спартак» уже не просто близок к титулу — что он подобрался к нему вплотную. От ЦСКА его теперь отделяют десять очков, «Зенит» еще дальше, а до финиша чемпионата — семь туров. И в календаре у спартаковцев всего два матча, тянущих на смертельно опасные,— в гостях с «Ростовом» и с теми же армейцами.