Меню
Спорт
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
РФПЛ
Алексей Доспехов
Коммерсантъ
17 апреля 12:35

Клуб, похожий на чемпиона

Обыграв «Зенит», «Спартак» вплотную приблизился к титулу

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Победив в главном матче 23-го тура чемпионата России в Москве «Зенит» — 2:1, «Спартак» вплотную приблизился к золоту. За семь туров до окончания первенства его отрыв от ближайшего преследователя, которым теперь является ЦСКА, составляет десять очков.

Накануне этого матча ЦСКА, шедший вровень с «Зенитом», потерял два очка, сыграв — 0:0 — с «Ростовом», и таким образом, московская игра стала очень-очень похожа не на главную в туре, а на главную в сезоне, на финал первенства. Даже просто сохранив дистанцию в восемь очков между собой и двумя преследователями, «Спартак» ведь гарантировал бы себе колоссальный запас прочности. И могло показаться, что драться с «Зенитом» он выходил с подавляющей все остальные идеей именно его сберечь.

Например, в первые десять минут взгляд несколько раз цеплялся за одну и ту же картинку. В предыдущем туре «Спартак» одержал трудную победу над «Уфой», и жертвой того матча, наряду с хавбеком Луисом Андриану, был также травмировавшийся форвард Зе Луиш. Спартаковский тренер Массимо Каррера решил сыграть с одним чистым нападающим Квинси Промесом, но того все время будто магнитом тянуло назад — в собственную штрафную, где и так при любой атаке «Зенита» оказывалось полным-полно народу.

Впечатление, что «Спартак» поставил все на то, чтобы отбиться, было, однако, обманчивым. Нет, потом выяснилось, что он просто выжидал, присматривался к сопернику. Может быть, заманивал его, заставляя почувствовать себя хозяином положения. Выяснилось, и довольно скоро, что он готов огрызаться при условии, что видит на чужой половине простор, дыры. Впервые «Спартак» огрызнулся ударом Дениса Глушакова с двух с половиной десятков метров, отнюдь не разминочным для голкипера Андрея Лунева.

Обманчивым было и впечатление насчет тактического задания для Квинси Промеса или его личных предпочтений. Ближе к середине первого тайма Промес уже являлся самой заметной фигурой у зенитовских ворот, а ровно в середине очутился на острие идеально расчерченной спартаковской атаки, в которой все было тонко и в такт — и пас Романа Зобнина на Дениса Глушакова, и аккуратная, в касание, «подрезка» Глушакова вперед, и, наконец, такой же аккуратный удар в угол лучшего спартаковского снайпера.

Хозяева повели и убедительно показывали, что даже сейчас, когда создан задел, закрываться не собираются. Промес снова бил — со штрафного, затем после резкого финта, которым убрал с пути сразу двух оппонентов, а Лунев снова тащил мячи из углов. Это был отрезок, можно сказать, спартаковского доминирования, и более или менее адекватного ответа на него у «Зенита» не нашлось. Он вяз в чужой обороне, как в болоте, а увязнув, иногда напарывался на опасные выпады красно-белых, вроде того, в который умчались Фернанду и Промес. А, по сути, единственный за весь тайм момент петербуржцам подарили неаккуратной перепасовкой в не сулившей никаких неприятностей ситуации спартаковские защитники. Александр Кокорин, однако, подарок даже не попытался распечатать, как-то неловко вернув мяч вратарю Артему Реброву.

В общем, у «Зенита» мало что клеилось. И в смысле отношения к происходящему его наставника Мирчи Луческу показательной, видимо, надо считать сделанную им в перерыве замену — Эрнани на Олега Шатова. Про отношения Шатова и Луческу хорошо известно, что они, мягко говоря, не идеальные, что игрок и тренер на грани конфликта, если уже не перешли эту грань. Однако положение «Зенита» заставило о конфликте забыть.

Шатов, кстати, игру, действительно, здорово оживил. «Зениту», кажется, и вправду не хватало такого бодрого, шустрого и наглого полузащитника, чтобы владение территорией конвертировать в реальное, а не «статистическое» давление. Он, правда, еще разок напоролся на острейший спартаковский выпад — в исполнении тоже поднятого со скамейки Александра Самедова, которому не удалось пробить Лунева, но в целом происходившее во втором тайме, конечно, уже нисколько не напоминало то, что происходило в тайме первом. Мучился уже не «Зенит» — мучился прижатый к стенке «Спартак».

В конце концов, вода подточила камень. Прострел слева Доменико Кришито добрался до Артема Дзюбы, которому, чтобы пробить по воротам, нужно было и остановить летевший на не самой удобной высоте мяч, и развернуться. Однако для Дзюбы подобные трюки в порядке вещей, и с этим он справился замечательно.

Такая игра могла повернуться в чью угодно сторону. «Зенит» был воодушевлен своей удачей и останавливаться на достигнутом не хотел. «Спартак» на удивление спокойно реагировал на петербургские наскоки — о панике, даже временной, даже едва заметной, речь, во всяком случае, не шла. Спартаковцы терпели и дотерпели до еще одного зенитовского провальчика в центре поля, неизбежного при любом штурме. Красно-белые распорядились этой ошибкой классически, как и в случае с первым голом, все ходы исполнив безупречно. Предпоследним ходом был обыгрыш Промеса, крутанувшегося вокруг Луиша Нету, последним — меткий удар после его скидки Самедова.

Концовка была бурной, с шансами у тех и у других. А то, что счет так и не изменился, означало, что «Спартак» уже не просто близок к титулу — что он подобрался к нему вплотную. От ЦСКА его теперь отделяют десять очков, «Зенит» еще дальше, а до финиша чемпионата — семь туров. И в календаре у спартаковцев всего два матча, тянущих на смертельно опасные,— в гостях с «Ростовом» и с теми же армейцами.

Читайте также
Московское «Динамо» вернулось в футбольную премьер-лигу
Футболисты «Анжи» попросили не назначать им матчи на пятницу. В этот день лучше совершать намаз
«Спартак» сделал еще один шаг к «золоту»
Сейчас на главной
переселение москвичей
«Сносный» бизнес
О программе переселения москвичей из панельных пятиэтажек еще только объявлено, а предприимчивые покупатели уже подумывают о покупке квадратных метров в устаревшем жилфонде для улучшения своих жилищных условий.
Горячие новости
У талантливых детей и родители талантливые
Мать спикера Государственной думы Вячеслава Володина («Единая Россия») стала фигуранткой антикоррупционного расследования. 80-летняя женщина, которая всю свою жизнь проработала учительницей, оказалась владелицей сельскохозяйственного предприятия
экология
Экология ничто – бизнес все!
Дружба с главой республики и «рекомендательные письма» от самого президента позволяют казанскому бизнесмену-единороссу Равилю Зиганшину чувствовать себя царем и богом на татарской земле
Горячие новости
Интуристов заманивают бесплатными визами
Власти Санкт-Петербурга предложили упростить процедуру получения виз для некоторых категорий иностранных туристов. Речь, в частности, идет о введении бесплатных электронных виз. По мнению властей, это поможет значительно повысить туристический поток
Горячие новости
Духовенство Чечни обвинили в угрозах журналистам
В «Новой газете» связывают угрозы с публикациями о репрессиях в Чечне в отношении представителей секс-меньшинств. Со ссылкой на потерпевших газета сообщила о секретных тюрьмах для геев и об их массовых задержаниях в республике
Горячие новости
​Кооператив «Единая Россия»
Напомним, что по данным Фонда борьбы с коррупцией, единороссы Вячеслав Володин и Сергей Неверов также являются соседями по дачному кооперативу «Сосны» в «элитном» Истринском районе Московской области
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Мэрия Москвы потратит на проведение фестивалей 511 млн рублей
Согласно сайту госзакупок, ГБУ «Московские ярмарки» разыграло тендер на «проведение торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» с декабря 2016 года по январь 2018 года на общую стоимость 591,9 млн рублей
Горячие новости
Чтоб я так жил
В Администрации президента, судя по декларациям о доходах, самым богатым оказался первый замглавы этого ведомства Сергей Кириенко. В правительстве статус самого обеспеченного чиновника достался министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову
Горячие новости
Жена Дмитрия Пескова заработала почти в десять раз больше своего супруга
Согласно декларации, Дмитрий Песков заработал в 2016 году 13 млн рублей. Это больше чем у его непосредственного начальника – Владимир Путин указал доход в размере 8,85 млн рублей
рейдерство
Уходим по-английски
Едва ли Грефу-младшему наскучила сытая жизнь в оценочной компании «НЭО Центр», регулярно получающему заказы от папиного Сбербанка – но иск американцев на 750 миллионов долларов, в том числе, и к оценщикам, заставил Олега Грефа срочно сниматься с насиженного места
Горячие новости
Муфтий Чечни предупредил журналистов «Новой газеты» о «возмездии»
Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев прокомментировал заявление редакции «Новой газеты» об угрозах журналистам после публикации материалов о преследованиях гомосексуалистов в республике
отношения
Обойдемся без брака
Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), россияне сегодня рассматривают сожительство и брак как равноценные формы семейного союза. Жизнь «без росписи» главным образом предпочитают материально неблагополучные молодые люди
Горячие новости
В Кремле передумали увольнять главу Самарской области
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, которого еще недавно СМИ отправляли в отставку, может остаться на занимаемой должности. В управлении президента по внутренней политике на неофициальном уровне заявили, что «отставки Меркушкина не будет»
Горячие новости
Руководитель «фондов Медведева» подаст в суд на Навального
Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, намерен подать в суд на авторов данного фильма-расследования
Горячие новости
«Это подготовка к фальсификациям на выборах»
Муниципальный депутат от района Зюзино Константин Янкаускас сообщил о подготовке к фальсификации итогов голосования на выборах в муниципальные советы Москвы, которые состоятся в 2017 году.
Горячие новости
Первый канал окончательно отказался транслировать «Евровидение-2017»
Российский Первый канал отказался от трансляции международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Такое решение было принято в связи с недопуском на конкурс в Киеве российской участницы Юлии Самойловой
Горячие новости
Руководство новое, а схема работы старая
Смена руководителя РЖД с Владимира Якунина на Олега Белозерова не повлияла на схемы работы госкомпании. Так, компания по-прежнему предпочитает заключать договоры по госзаказам у одних и тех же поставщиков, которые связаны между собой
Авторская колонка
«Займитесь террористами, а не блогерами»
В Саратове задержан блогер, а ранее — депутат областной Думы, один из лидеров списка партии ПАРНАС на прошлых думских выборах Вячеслав Мальцев. По первым сообщениям, его обвиняют в том, что на акции 26 марта он ударил полицейского.
Винокурова Екатерина