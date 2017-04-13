Российских футболистов будут мотивировать на победу патриотическими песнями
Футболистов российской национальной сборной попробуют мотивировать на победу в матчах патриотическими песнями. В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что для этого подойдут песни времен Великой Отечественной войны
Футболистов российской национальной сборной попробуют мотивировать на победу в матчах патриотическими песнями. В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что для этого подойдут песни времен Великой Отечественной войны. Впрочем, и такая мера может оказаться бесполезной, так как российских футболистов не мотивируют даже солидные призовые.
Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин предложил, чтобы болельщики во время игр национальной сборной пели патриотическую песню времен Великой Отечественной войны.
«Когда идет решающая игра, почему бы не спеть «Вставай, страна огромная»? Знаете знаменитую историю про то, как знаменитый хоккейный тренер Анатолий Тарасов в свое время, когда наша сборная проигрывала, заводил ее? Мне недавно Фетисов рассказывал эту историю еще раз. Как мы проигрывали какую-то игру, и Тарасов ничего не сказал, не стал их накачивать. Он пришел и а капелла запел Гимн СССР. И они вышли и разорвали соперника», - рассказал Маркин в интервью «Комсомольской правде».
В руководстве РФС предложение Владимира Маркина пока не прокомментировали.