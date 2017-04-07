Футболисты «Анжи» попросили не назначать им матчи на пятницу. В этот день лучше совершать намаз
Футболисты махачкалинского «Анжи» отказались выходить на матчи по пятницам. Спортсмены напомнили, что пятница для мусульман является особенным днем
Футболисты махачкалинского «Анжи» отказались выходить на матчи по пятницам. Спортсмены напомнили, что пятница для мусульман является особенным днем.
Игроки махачкалинского клуба направили обращение руководству Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с просьбой не назначать матчи команды на пятницу.
В обращении «Анжи» говорится, что в пятницу мусульмане «стараются совершать коллективный пятничный намаз, посвящают себя семье и близким, и этот день является не самым удобным для посещения матчей любимой команды». Клуб отметил, что это заполняемость трибун по пятницам не самая высокая.
Отметим, что два последних домашних матча «Анжи» действительно проводил по пятницам. Матчи посетили от 4 до 7 тысяч человек при заполняемости стадиона в 28 тысяч человек.