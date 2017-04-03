В электропоезде петербургского метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В петербургском метрополитене днем в понедельник, 3 апреля, прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции «Сенная площадь». По словам очевидцев, взрыв прогремел в вагоне электропоезда. По фотографиям с места событий, опубликованных в социальных сетях, есть пострадавшие. Точных данных о числе раненных нет.
Фото: Instagram/555vyacheslavovich
В петербургском метрополитене днем в понедельник, 3 апреля, прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции «Сенная площадь». По словам очевидцев, взрыв прогремел в вагоне электропоезда.
Судя по фотографиям с места событий, опубликованных в социальных сетях, есть пострадавшие. Точных данных о числе раненных нет. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию, на которой видно раненых, их как минимум семь.
На место взрыва выехали сотрудники оперативных служб города. Пока известно о закрытии трех станций метрополитена в связи с происшествием.