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03 апреля 15:09

В электропоезде петербургского метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В петербургском метрополитене днем в понедельник, 3 апреля, прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции «Сенная площадь». По словам очевидцев, взрыв прогремел в вагоне электропоезда. По фотографиям с места событий, опубликованных в социальных сетях, есть пострадавшие. Точных данных о числе раненных нет.

Фото: Instagram/555vyacheslavovich

В петербургском метрополитене днем в понедельник, 3 апреля, прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции «Сенная площадь». По словам очевидцев, взрыв прогремел в вагоне электропоезда.

Судя по фотографиям с места событий, опубликованных в социальных сетях, есть пострадавшие. Точных данных о числе раненных нет. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию, на которой видно раненых, их как минимум семь.

На место взрыва выехали сотрудники оперативных служб города. Пока известно о закрытии трех станций метрополитена в связи с происшествием.

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