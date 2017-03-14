В России могут легализовать драки между футбольными фанатами
В России могут легализовать драки между футбольными болельщиками в формате «стенка на стенку». С таким предложением выступил депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев
В России могут легализовать драки между футбольными болельщиками в формате «стенка на стенку». С таким предложением выступил депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
Депутат Лебедев отметил, что кулачные бои между футбольными фанатаями являются своего рода мужским «чирлидингом», который «прошел трудный путь легализации и ныне официально признан видом спорта».
В этой связи народный избранник предложил обсудить возможность организации турниров по кулачным боям среди фанатов.
«Фанаты сами стремятся к самоорганизации, в том числе по части соревнований в физической силе и боевом мастерстве. Например, в январе в Польше прошел боевой турнир футбольных фанатов, который собрал полные трибуны. Организация чего-то подобного в большем масштабе поможет избежать многих проблем, решить которые не получается уже многие годы», - отметил депутат, слова которого приводит «Интерфакс».
В защиту своей инициативы Игорь Лебедев отметил, что спортивный турнир пройдет гораздо спокойнее, если фанаты «смогут выпустить пар» заранее.