«Спартак» сделал еще один шаг к «золоту»
По итогам 19 тура разрыв между лидером чемпионата России и его ближайшими преследователями увеличился до восьми очков
Итоги футбольного уик-энда порадовали болельщиков красно-белых. Их команда одержала победу в домашнем матче с «Анжи» со счетом 1:0, а «Зенит» с таким же результатом проиграл «Амкару» и опустился на третью строчку таблицы. ЦСКА разобрался с аутсайдером чемпионата «Томью» (4:0) и обосновался на втором месте.
В копилке «Зенита» и ЦСКА теперь по 36 очков, но армейцы вышли вперед по дополнительным показателям. «Спартак» же, набрав 44 очка, чувствует себя еще уверенней: должно произойти что-то экстраординарное, чтобы за 11 оставшихся туров москвичи растеряли восьмиочковое преимущество.
В минувшем туре из трех команд-претендентов на золотые медали сложнее всех пришлось «Зениту». С одной стороны, их болельщики были разочарованы вылетом команды из Лиги Европы после поражения по сумме двух матчей от «Андерлехта», а также унылой нулевой ничьей с ЦСКА. С другой стороны, «Амкар», который не пропускал в последних восьми домашних матчах чемпионата, становится для соперников крепким орешком. Его не смогли «раскусить» и питерцы.
«Амкар» во время зимнего трансфера потерял перешедших в «Спартак» вратаря Александра Селихова и центрального защитника Георгия Джикию. Однако команда сохранила крепкую оборону. В то же время «Зениту» в последнее время не удается организовать хорошую атаку, особенно в отсутствие Данни. Три разрыва крестообразных связок не позволили полузащитнику выступить на искусственном поле стадиона «Звезда» в Перми. Несмотря на то, что гости владели мячом 74% игрового времени и подали 15 угловых, они так и не смогли забить гол в ворота «Амкара».
Хозяева же смогли использовать один из немногих шансов. Не без помощи центрального защитника «Зенита» Луиша Нету гол забил Ролан Гиголаев. Кстати, Нету оказался в центре судейского скандала еще до этого эпизода. Судья матча Евгений Турбин сначала не зафиксировал офсайд у защитника «Зенита», который, скорее всего, был вне игры. Затем после подачи стандарта Нету зачем-то вынес влетающий в ворота «Амкара» мяч после ошибки Хомича на выходе. После повтора эпизода многие стали утверждать, что гол все-таки был, и арбитр не засчитал его ошибочно.
Эти и другие действия судьи Турбина вызвали критику тренера и игроков «Зенита». По их мнению, он не назначил пенальти в ворота «Амкара» за нарушение правил против Дзюбы. Сам Дзюба после матча сказал, что не видел, чтобы «так убивали команду».
Безусловно, электронная система определения гола или хотя бы судья за воротами могли бы разрешить спорный момент. Однако руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский, считает, что судья никаким образом не повлиял на исход матча. Судя по игре, «Зениту» нечего пенять на судью – арбитр не виноват в том, что уже в третьем подряд матче чемпионата страны команда не может забить. Такая ситуация наблюдается у питерцев впервые за 11 лет.
«Спартак» тоже не мог похвастаться легким соперником в 19 туре. Травма выбила из команды ценных игроков – капитана команды Дениса Глушакова и поставщика голов в последних матчах Луиса Адриану. В матче с «Анжи» один из самых надежных футболистов красно-белых Фернанду отдавал неточные передачи, а голландец Квинси Промес был явно не в форме. В первом тайме ворота соперников мог поразить защитник Маурисиу, но промахнулся.
Однако во второй половине встречи москвичи прибавили в скорости и в точности передач и продемонстрировали волю к победе. Она принесла плоды в середине тайма в виде гола Александра Самедова. Полузащитник, который вернулся в «Спартак» после 12-летнего перерыва, обыграл вратаря «Анжи» Давида Юрченко, который весь матч провел достойно и не раз выручал команду.
После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что первый тайм ему не понравился: команду было трудно мотивировать после поражения «Зенита». Но затем спартаковцы показали настоящий футбол. Однако о чемпионстве говорить по-прежнему рано, отметил Каррера.
ЦСКА ожидаемо и без особых усилий одержал победу над «Томью». Аутсайдер чемпионата пропустил четыре безответных гола. Матч примечателен самым быстрым голом нынешнего чемпионата и рекордом вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Первый гол в ворота томичей был забит на 32 секунде нападающим армейцев Витинью. Что касается Акинфеева, то он обновил рекорд Льва Яшина по количеству «сухих» матчей на чемпионатах страны. На счету голкипера ЦСКА их уже 161, в то время как легендарный вратарь СССР оставил свои ворота неприкосновенными 160 раз.
ЦСКА пока непрочно, но зацепился за второе место в турнирной таблице чемпионата. С «Зенитом» у него равное количество очков, а между собой команды два раза сыграли вничью (1:1 и 0:0). Но у армейцев один из голов забит на чужом поле.