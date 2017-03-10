Виталия Мутко отстранили от выборов в совет ФИФА. Его кандидатуру назвали неприемлемой
Вице-премьер правительства и глава РФС Виталий Мутко не будет переизбран на новый срок в совет Международной федерации футбола.
Вице-премьер правительства и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не будет переизбран на новый срок в совет Международной федерации футбола. В ФИФА назвали кандидатуру российского чиновника «неприемлемой».
Виталию Мутко отказали в допуске на выборы в совет ФИФА по итогам проведенной в его отношении проверки. Проверка проводилась в связи с подозрениями в адрес спортивного функционера о том, что он поддерживал допинг в стране.
В то же время агентство Reuters со ссылкой на свой источник сообщает, что отстранение Виталия Мутко от выборов в совет ФИФА не связано с допинг-скандалом вокруг российских спортсменов. Его недопуск связан с нарушением правил ФИФА о невмешательстве государства в футбол.
Выборы участников совета ФИФА от Европы пройдут на конгрессе УЕФА, который состоится 5 апреля в Хельсинки. Четверо кандидатов будут избираться на четыре года, один – на два года.
В декабре 2016 года Виталий Мутко стал одним из пяти кандидатов в состав совета ФИФА от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помимо Мутко в список вошли Шандор Чаньи (Венгрия), Костакис Куцокумнис (Кипр), Деян Савичевич (Черногория) и Гейр Торстейнссон (Исландия).