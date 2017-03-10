Всемирное антидопинговое агентство запустило мобильное приложение для информаторов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило специальное мобильное приложение для информаторов. С помощью этого приложения любой желающий может сообщить в агентство о применении допинга теми или иными спортсменами
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило специальное мобильное приложение для информаторов. С помощью этого приложения любой желающий может сообщить в агентство о применении допинга теми или иными спортсменами.
Приложение WADA называется «Speak Up!» и уже доступно для скачивания пользователям гаджетов на платформах IOS и Android.
Гендиректор WADA Оливье Ниггли отметил, что с помощью этого мобильного приложения информаторы могут оперативно сообщать в ведомство о нарушении антидопинговых правил. Соответственно агентство сможет оперативно реагировать на нарушения.
Директор агентства Гюнтер Янгера в свою очередь сообщил, что WADA таким образом отвечает на призыв спортсменов «конфиденциально сообщать о любой деятельности, идущей вразрез с принципами чистого спорта», передает ТАСС.
В WADA пообещали соблюдать конфиденциальность и права информаторов.