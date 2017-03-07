Музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы»
Национальным музыкальным инструментом болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в российских городах, станут деревянные ложки. Так называемые «ложки победы» станут ответом россиян на африканские вувузелы
Национальным музыкальным инструментом болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в российских городах, станут деревянные ложки. Так называемые «ложки победы» станут ответом россиян на африканские вувузелы, которые использовались болельщиками на ЧМ-2010 в ЮАР.
Автором «ложек победы» стал художник и мастер по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковного города Электросталь Рустам Нугманов. Ранее он получил президентский грант в размере миллиона рублей «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».
В интервью порталу Znak.com Рустам Нугманов рассказал, что идея создания инструмента российского болельщика пришла к нему после того, как Россия получило право на проведение мирового футбольного чемпионата.
Он отметил, что в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика. Например, в ЮАР это были вувузелы, в США - перчатки, в Корее – надувные палки, а в Бразилии – каширола.
В 2011 году Нугманов провел анализ более 30 национальных музыкальных инструментов, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям: компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая. В итоге было решено остановиться на ложках.
Инструмент болельщика получил рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление в виде V-образного держател.
«Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», - отметил Рустам Нугманов.