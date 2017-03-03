Всемирное антидопинговое агентство признает кофеин допингом
Если агентство примет такое решение, то спортсменам будет рекомендовано отказаться от употребления кофе и других продуктов, содержащих кофеин, сообщил глава руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может внести в список запрещенных препаратов кофеин. Сейчас кофеин находится в листе ожидания WADA.
Если агентство примет такое решение, то спортсменам будет рекомендовано отказаться от употребления кофе и других продуктов, содержащих кофеин, сообщил ТАСС глава руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
Включить кофеин в список допинг-препаратов могут уже в 2018 году.
Отметим, сто перечень запрещенных для спортсменов лекарственных средств обновляется ежегодно. В 2016 году в этот список попал мельдоний, в результате чего дисквалифицированы были несколько титулованных российских спортсменов, в том числе и теннисистка Мария Шарапова.