Удержаться на вершине
Последние приобретения лидера чемпионата России ФК «Спартак» делают его фаворитом весеннего этапа турнира
Сегодня с «зимних каникул» выходит чемпионат России по футболу: в Ростове-на-Дону сыграют «Томь» и «Ростов». Лидер турнира московский «Спартак» имеет пятиочковое преимущество над ближайшим соперником «Зенитом» и реальные шансы на первое с 2001 года чемпионство. Вместе с тем трансферные изменения, произошедшие в клубах зимой, вносят определенную интригу в весеннюю часть чемпионата.
Прежде всего это касается «Спартака». Впервые с тех пор, как российское первенство перешло на систему «осень-весна» в сезоне 2011-2012, команда после перерыва стартует с первой строчки таблицы. Красно-белые имеют большие шансы завоевать наконец «золото». Последние изменения, произошедшие в клубе, говорят о том, что нет особых проблем в достижении этой цели. Нынешний главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, которому полностью доверяет председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, создал коллектив единомышленников и продолжает усиливать состав команды. Его последние приобретения – весьма перспективный Георгий Джикия из «Амкара», крайний полузащитник сборной России Александр Самедов из «Локомотива» и нападающий «Милана» бразилец Луис Адриану. Последний, кстати, имеет опыт совместных выступлений (в «Шахтере») с другим спартаковским бразильцем, опорником Фернанду, который с начала сезона является одной из ключевых фигур «Спартака». Кроме того, в аренду из «Анжи» взят защитник Георгий Тигиев.
Таким образом, «Спартак» сейчас становится грозным соперником на полях домашнего чемпионата. Для игры в Лиге Чемпионов – куда команда попадет с высокой долей вероятности – необходимо дальнейшее усиление, но на 13 оставшихся туров чемпионата красно-белые укомплектованы достойно.
Впрочем, цену последним покупкам команды можно будет узнать только этой весной, и первая официальная встреча состоится в ближайшее воскресенье с «Краснодаром». Даже поражение в ней не станет особо чувствительной для московского клуба. Однако лучше до этого не доводить, чтобы сохранить комфортную обстановку вокруг команды и сохранить задел для сложных апрельских игр, где «Спартак» встретится с традиционно неудобной для себя «Уфой», ближайшим соперником «Зенитом» и занимающим третью строчку в турнирной таблице ЦСКА.
«Зенит» начинает выступления в домашнем чемпионате после поражения по сумме двух матчей в плей-офф Лиги Европы от бельгийского «Андерлехта». Петербуржцы потеряли с прошлого лета трех ведущих игроков – Гарая, Халка и Викселя – поэтому последние неудачи можно назвать закономерными. Одно из значительных приобретений клуба, защитник Бранислав Иванович из «Челси», еще осваивается в клубе и делает ошибки, которые во многом стали фатальными для первой игры с «Андерлехтом».
Впрочем, вылет из Лиги Европы поможет «Зениту» сосредоточится на внутреннем соперничестве со «Спартаком». И у него есть основания для чемпионских амбиций, судя по последней игре с «Андерлехтом», где зенитовцы продемонстрировали эффективную игру.
Одна из самых интересных интриг весны – игра действующего чемпиона ЦСКА, у которого появился новый тренер. Виктор Гончаренко сменил Леонида Слуцкого, и пока неясно, как он сможет проявить себя. К тому же качественного обновления состава команды пока не произошло. ЦСКА избавились от нерезультативных Траоре и Страндберга, вернули из аренды Витинью и Виктора Васина, а купили только одного игрока – нигерийца Аарона Оланаре. Впрочем, результативность армейцев во многом будет зависеть от опытных игроков, и прежде всего Алана Дзагоева.
Кроме ЦСКА, на «бронзу» чемпионата претендуют «Терек», «Краснодар», «Амкар» и «Ростов». Но, скорее всего, фактически они поспорят за четвертое место и одновременно вторую путевку в Лигу Европы (первую разыграют между собой на Кубке России «Локомотив», «Уфа», «Урал» и «Рубин»). Эти команды уступают тройке лидеров по разным показателям – от подбора игроков до стабильности.
Что касается зоны вылета, то «Томь», потерявший значительную часть своего состава, стал безусловным аутсайдером чемпионата. Остальные клубы внизу турнирной таблицы («Крылья Советов», «Урал», «Оренбург» и «Арсенал») при случае могут дать бой даже крепкой команде. По крайней мере, недавно на Кубке России в четвертьфинале «Урал» смог пройти «Краснодар», уступая на чужом поле 0:3.