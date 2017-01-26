Мадридский «Реал» уберет крест с эмблемы клуба ради мусульман
Мадридский футбольный клуб «Реал» решил внести изменения в свой логотип, чтобы «не ранить чувства мусульман». На такой шаг клуб пошел ради реализации фирменной продукции «Реала» в странах Ближней Востока
Мадридский футбольный клуб «Реал» решил внести изменения в свой логотип, чтобы «не ранить чувства мусульман». На такой шаг клуб пошел ради реализации фирменной продукции «Реала» в странах Ближней Востока.
С короны, изображенной на гербе «Реала», уберут крест. При этом в руководстве мадридского клуба уточнили, что речь идет только об эмблеме, которая наносится на фирменную продукцию и которая предназначена для реализации в мусульманских странах. Эмблема самого клуба меняться не будет.
Ранее компания Marka, с которой сотрудничает мадридский клуб, приобрела права на производство и продажу продукции с символикой команды в странах Ближнего Востока.
«В странах Персидского залива нужно быть осторожными, потому что здесь чувствительно относятся к любому изображению креста», - заявил агентству Reuters вице-президент Marka Халед аль-Мхеири.